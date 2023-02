Ascolti Sanremo 2023: Amadeus tra il 55 e il 60% di share per replicare il successo

Gli ascolti di Sanremo 2023: dopo i numeri da record delle prime tre edizioni e il clamoroso successo dell'edizione 2022 Amadeus cerca di replicare

Che ascolti dobbiamo aspettarci da Sanremo 2023? Sanremo vuol dire musica, spettacolo, curiosità, show ma anche ascolti. Inutile negare che uno degli argomenti più chiacchierati quando inizia il festival, tanto quanto i look di tutti i protagonisti, sono i dati auditel. E proprio di ascolti vogliamo parlarvi. A solo un giorno dal debutto dell’edizione 73 del Festival, la quarta affidata ad Amadeus, non ci sono numeri, non ci sono previsioni che possano lasciar immaginare quali saranno gli ascolti di Sanremo 2023. Amadeus ha più volte ribadito che per la squadra che lavora al suo fianco a questo Festival, la sola cosa che conta è fare un Sanremo che piaccia al pubblico, portare delle belle canzoni sul palco dell’Ariston e fare spettacolo. I numeri però si sa, sono importanti, anche perchè gli sponsor e la pubblicità hanno creduto e credono moltissimo in questa edizione del Festival. Sanremo 2023, secondo le stime, ha avuto un incasso maggiore rispetto all’edizione 2022. E questo significa quindi, che ci si aspettano grandi, grandissimi numeri dal Festival di Amadeus. E’ bene ricordare che fare paragoni con l’edizione 2021 e l’edizione 2022 del Festival, sarà a dir poco impossibile. Non siamo più in lockdown. L’Italia è uscita piano piano dalla pandemia. E c’è tanta voglia di altro. Che non sia necessariamente in tv. Detto questo, da sempre, Sanremo ferma l’Italia intera per una settimana, con la voglia del pubblico, di incollarsi davanti alla tv. Pubblico di tutte l’età, molti giovanissimi, come dimostra anche il fantasanremo. Se il buongiorno si vede dal mattino, con la voglia del pubblico di giocare con i BIG sul palco, allora si prevedono anche ascolti eccellenti per Sanremo 2023. Cosa dobbiamo aspettarci quindi da Sanremo 2023? Sicuramente lo share potrebbe crescere, visto che tutti i programmi, grazie alla nuova rivelazione, hanno guadagnato un paio di punti. Va detto però che quest’anno, come non accadeva da circa 15 anni, Mediaset ha scelto di lasciare in onda tutti i suoi programmi ( giovedì sera ci sarà il GF VIP, sabato sera il temibile C’è posta per te). Una grande incognita dunque.

In attesa di conoscere i numeri di questo Sanremo, non ci resta quindi che ricordare quelli che sono stati gli ascolti dell’edizione 2022 del Festival.

Ascolti Sanremo 2022: i dati della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo edizione 2022, ha registrato nell’anteprima Sanremo Start 12.234.000 telespettatori, share 44,18%, nella prima parte 13.805.000, 54,51% e nella seconda, in seconda serata (terminata all’1.12 circa), 6.412.000, 55,42%. La media è di 10.911.000 telespettatori, 54,7%. Per la prima puntata di Sanremo 2023 ci si aspetta quindi almeno il 50% di share in media.

Ascolti Sanremo 2022: i dati della seconda serata

Su Rai 1 Festival di Sanremo 2022, seconda serata, ha registrato nell’anteprima Sanremo Start 12.712.000 telespettatori, share 46,28%, nella prima parte 13.572.000, 55,28% e nella seconda, in seconda serata, 7.284.000, 57,33%. La media di serata è 11.320.000, 55,8% . Una media dunque cresciuta al mercoledì sera e non in calo come accadeva negli anni passati. Missione non facile per Amadeus dunque al mercoledì sera anche per la seconda serata di Sanremo 2023.

Ascolti Sanremo 2022: i dati detta terza serata

Il Festival di Sanremo 2022, terza serata ha registrato nel segmento Sanremo Start 12.198.000 telespettatori, share 44,85%, nella prima parte 12.849.000, 53,2o%, nella seconda parte, in seconda serata, 5.475.000, 56,67%. La media è di 9.360.000, 54,10%. Un altro grande dato. Nella terza serata Amadeus avrà la contro programmazione di Canale 5 con il Grande Fratello VIP che generalmente si muove tra il 19 e il 20%di share. Non numeri così temibili, visto che il reality di Signorini non va oltre i 3 milioni di spettatori da tempo. Non un nemico che fa così tanta paura, è chiaro ma resta sempre un format che fa uno share con il 2 davanti, a differenza del passato. Staremo a vedere se gli ascolti del GF VIP faranno calare gli ascolti della terza serata di Sanremo 2023.

Ascolti Sanremo 2022 la quarta serata serata delle cover

Il Festival di Sanremo 2022, quarta serata ha registrato nell’anteprima Sanremo Start 12.909.000 telespettatori, share 47,81%, nella prima parte 14.731.000, 59,18%, nella seconda, in seconda serata, un netto di 7.517.000, 63,54%. Il dato medio è di 11.378.000, 60,5%. La serata delle cover ha registrato un ascolto pazzesco. Per Sanremo 2023 i nomi sul palco sono eccezionali tanto quanto quelli della passata edizione. Chiaro che ci si aspetti lo stesso super share della passata edizione, o comunque qualcosa di simile.

Ascolti Sanremo 2022: la quinta serata, la finale

La finale di Sanremo 2022 alla sua quinta serata ha registrato nell’anteprima Sanremo Start 13.725.000 telespettatori, share 52,31%, nella prima parte 15.660.000, 62,05% e nella seconda un netto di 10.153.000, 72,09%. La media della serata è di 13.380.000, 64,9%. Più difficile che nell’ultima serata quest’anno si possa realizzare uno share di questi livelli. Il motivo è che Sanremo 2023 si sfiderà contro una nuova puntata di C’è posta per te. Il programma di Maria de Filippi è in calo, con circa 1 milione di spettatori in meno rispetto allo scorso anno. Ma resta sempre una alternativa al Festival, alternativa che da oltre 10 anni non c’è stata. Una incognita dunque, difficile comprendere se il pubblico che ama Maria preferirà prendersi una pausa e sintonizzarsi su Rai 1 oppure non tradire Canale 5. Grande curiosità dunque per gli ascolti della finale di Sanremo 2023. Fare un pronostico, è davvero molto molto complicato.