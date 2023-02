Rigau pronto a regalare una corda ad Andrea Piazzola ma dice di peggio

Rigau parla del tentato suicidio di Andrea Piazzolla e dei rapporti intimi che aveva con Gina Lollobrigida

Chissà quando arriverà la pace per Gina Lollobrigida, per il momento non c’è visto che Rigau continua ad andare in televisione e tirare fuori ogni volta qualcosa di nuovo. Oggi è ospite di Barbara D’Urso e a Pomeriggio Cinque va in onda un’intervista di Andrea Piazzolla e Gina Lollobrigida di Domenica Live. Era un momento particolare, parte dell’intervista in cui Piazzolla raccontava di avere tentato il suicidio perché non riusciva più a sopportare la pressione, perché vedeva l’attrice soffrire tanto e lui già in quel periodo così additato, accusato da chi evidentemente ancora oggi parla allo stesso modo del legame che aveva con la Lollobrigida. Il volto di Rigau fa delle smorfie di disgusto, terminato il video Barbara D’Urso gli chiede il motivo di quelle espressioni facciali. Rigau risponde con tutto il veleno possibile.

Rigau a Pomeriggio Cinque sul tentato suicidio di Andrea Piazzolla

“Questo individuo la prossima volta se mi chiama gli compro una corda di qualità…” dice Rigau, lo spagnolo che continua a ripetere di essere il marito di Gina Lollobrigida. Una frase che fa venire i brividi. Rigau gli darebbe volentieri una mano per il suicidio, questo ha detto, poi prova a spiegare che non crede a Piazzolla, che quella del tentato suicidio è stata una sceneggiata napoletana.

Non è tutto, Rigau ribadisce ancora una volta che Gina Lollobrigida era rimasta incinta di lui. Chi mente? L’attrice ha sempre detto che Rigau non l’ha mai toccata. E qui lo spagnolo dà il meglio di sé con una risatina e un commento di chi sa di dire la verità smentendo una signora morta su un argomento che dovrebbe far tacere tutti.

Rigau rincara la dose, tra lui e la Lollobrigida tutto è iniziato con una gran passione, lui era giovanissimo, Gina in Italia aveva un altro amore. Poi si sono innamorati davvero, ancora oggi Rigau è innamorato della diva da cui potrebbe ereditare un gran patrimonio? In studio a Pomeriggio 5 c’è chi non ha dubbi, chi ricorda che c’è tutto questo interesse da parte di tante persone perché ci sono tanti soldi in ballo. Rigau però è pronto a rinunciare; se riuscirà a dimostrare che ha davvero sposato Gina con il suo consenso non vorrà i suoi soldi. Nessuno vuole i suoi soldi, povera Gina.