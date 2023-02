Blackout-Vite sospese il finale shock batte il GF VIP 7. Molto bene Rai 2: gli ascolti

Chiude alla grande Blackout- Vite sospese con quasi 4 milioni di spettatori e batte senza fatica il GF VIP 7

Chi ha vinto nella serata del 6 febbraio 2023? Gli ascolti premiano ancora una volta Rai 1.

Nuovo scontro tra la fiction di Rai 1 Blackout -Vite sospese e il Grande Fratello VIP 7 e anche questa settimana, vince la serie con Alessandro Preziosi protagonista. Blackout chiude con una media di 4 milioni di spettatori e si conferma serie molto amata dal pubblico. Il GF VIP prova a risalire con l’entrata nella casa degli ex. Puntata animata ma neppure tre innesti bastano per arrivare almeno a 3 milioni di spettatori. Media del 20% di share e ancora una puntata sottotono per il reality di Signorini ( sarà molto molto interessante vedere che cosa accadrà giovedì sera contro il Festival di Sanremo). Su Rai 1 invece vince Blackout, una serie poco pubblicizzata che ha fidelizzato una buona fetta di pubblico che ha seguito le 4 puntate per arrivare poi a un finale del tutto inatteso, che porta la serie su un livello decisamente diverso da quello che si aspettava. E adesso tutti si chiedono: ci sarà la seconda stagione di Blackout? Domanda alla quale la Rai forse risponderà nelle prossime ore.

Gli ascolti del 6 febbraio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Su Rai 1 nella serata del 6 febbraio 2023, l’ultima puntata di Blackout – Vite Sospese ha conquistato 3.976.000 spettatori pari al 21.5% di share. Ultima puntata che tra l’altro è iniziata con qualche minuto di ritardo, non un dato da sottovalutare. Su Canale5 Grande Fratello Vip neppure questa volta riesce a superare i 3 milioni di spettatori. Il reality di Canale 5 si ferma alla media di 2.780.000 spettatori con uno share del 20.6% Su Rai2 Boss in Incognito chiude a 1.409.000 spettatori e il 7.7%. Molto bene Rai 2 in una serata in cui anche Rai 3 ha ottimi numeri. Su Rai3 Presadiretta infatti riparte da 1.345.000 spettatori con il 6.7%.

Su Italia1 Death Race ha raccolto 1.167.000 spettatori (5.8%).Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 879.000 spettatori (5.5%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare raggiunge 461.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 Men in Black: International segna 334.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Viva l’Italia è visto da 360.000 spettatori (1.8%).