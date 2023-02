Belen, cosa è successo dopo l’addio di Teo Mammuccari a Le Iene

Belen per la prima volta racconta cosa è successo a Le Iene dopo l'addio di Teo Mammuccari

Dopo il saluto di Belen Rodriguez a Teo Mammuccari che ha lasciato Le Iene arriva la prima intervista. Belen è rimasta da sola a Le Iene Show, senza Teo Mammuccari, anche se poi è arrivato Max Angioni. E’ stato un momento brutto per molti, magari una svolta nella carriera della showgirl e conduttrice ma a Tv Sorrisi e Canzoni per la prima volta ha raccontato cosa è accaduto subito dopo, quando Teo è andato via lasciandola sola nello studio. In modo velato Belen ha dato tutta la sua solidarietà a Mammuccari ma intanto per lei è cambiato tutto e in quei momenti aveva il batticuore, lo confessa aggiungendo altro.

Belen dopo l’addio di Teo Mammuccari alle Iene

“Mi sono ritrovata da sola e ho dovuto riadattarmi. Cambia completamente il format, cambia tutto, all’inizio è stato diverso: non nascondo che i primi minuti avevo un po’ di batticuore” nessuno dice esattamente cosa è successo ma le voci girano anche se non sono state ancora confermate.

“Io preferisco sempre essere affiancata da qualcuno, non sono una persona che vuole stare da sola al centro del palco. Non che abbia problemi nel farlo, ma mi piace sempre fare squadra, lo trovo più utile” ha proseguito Belen Rodriguez nella sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Dopo questa esperienza penserà magari a uno show tutto suo? “Al momento non sento l’esigenza di essere così protagonista, se poi ci sarà qualcosa non posso dirlo, ma ora preferisco continuare a giocare in squadra”. E sulle critiche ormai ha imparato: “Critiche nei miei confronti? Da tempo non ci faccio più caso, non le percepisco, non le leggo. Sono interessata al lavoro che faccio e cerco di farlo bene. Ho quasi 40 anni e non ho tempo da perdere con queste cose”. Brava Belen!

Di Teo Mammuccari le indiscrezioni dicono che abbia litigato con l’ideatore e autore de Le Iene, una discussione così accesa forse per un servizio che Teo avrebbe condiviso sui social prima del previsto facendo arrabbiare forse un po’ troppo Davide Parenti. Non si sa molto di più, nessuno ha confermato né smentito, nemmeno Belen.