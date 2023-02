Federica Panicucci annusa le ascelle pensando di non essere ripresa: il video imbarazzante

Che imbarazzo il video di Federica Panicucci che annusa le ascelle in diretta a Mattino Cinque durante il servizio sul terremoto

Federica Panicucci che imbarazzo a Mattino Cinque oggi 7 febbraio 2023, si è annusata le ascelle in un momento inopportuno ma soprattutto pensava di non essere in onda. Invece, Federica Panicucci era in diretta con il suo programma. Una gaffe che ha saputo gestire male ma cosa avrebbe potuto fare di diverso la conduttrice di Mattino 5? Evidentemente stava sudando troppo, evidentemente avvertiva un cattivo odore, la Panicucci non ha resistito, si è distratta, si è lasciata andare alla controllatina delle ascelle ed è stata beccata subito. Lei, sempre così impeccabile ma certo non ha commesso niente di così grave, anche se c’è chi continua a commentare che non era certo quello il momento di pensare ad altro. Federica Panicucci stava mostrando le immagini della tragedia in Turchia, era il momento meno adatto per le sue ascelle in primo piano.

Federica Panicucci criticata per l’annusata alle ascelle

E’ un gesto spontaneo che può capitare a tutti ma le critiche rivolte alla conduttrice di Mattino Cinque sono per il averlo fatto in un momento sbagliato. Per molti quello è uno scivolone, ci sono i video che stanno girando, chissà quindi per quanto tempo continueremo a vedere le sue espressioni in quei pochi secondi.

Tutto è capitato proprio durante il servizio sul terremoto che ha colpito in modo così violento e tragico la Turchia. Federica Panicucci credeva di non essere ripresa, è stata beccata mentre dava una controllatina veloce alle sue ascelle respirando l’odore. Le critiche sono di chi pensa che abbia dato più importanza a un velo di sudore che al tragico bilancio del sisma.

Appena si è resa conto che era in diretta ha rimediato con una risata nervosa. E’ ovvio che la Panicucci è stata colta di sorpresa, ha reagito con una risata, con l’imbarazzo, con uno “scusate”. La scena non è passata per niente inosservata ma davvero non è niente di così grave mentre c’è chi dice che è di cattivo gusto, del tutto indelicata. C’è chi pensa che Federica Panicucci non sia stata per niente professionale, che non era per niente affranta per tutte le vittime e la distruzione che stava mostrando. Le critiche per l’annusata, per la risata, forse è davvero troppo.