“Gina Lollobrigida con le piaghe dormiva sulla poltrona”: Rigau ancora contro Piazzolla

Davvero Gina Lollorigida con le piaghe dormiva sulla poltrona? Rigau muove altre accuse contro Andrea Piazzolla

Rigau parla di piaghe che aveva Gina Lollobrigida e continua a far rabbrividire quando racconta che l’attrice dormiva su una poltrona elettrica. Le sue sono accuse contro Andrea Piazzolla, ne svela di nuove a Pomeriggio Cinque. Rigau non parla certo della cura che Andrea Piazzolla aveva nei confronti di Gina Lollobrigida. Mentre tutti gli amici della diva e tutte le persone che la circondavano confermano che l’ex assistente della Lollobrigida era sempre presente e molto attento, sempre pronto ad intervenire per aiutarla, sostenerla, curarla, Rigau dice altro. Ripete che era incapace di intendere e volere, condizionata da Piazzolla, che gli ultimi mesi di vita l’hanno vista malnutrita, con le piaghe e che dormiva su una poltrona elettrica.

Gina Lollobrigida dormiva su una poltrona elettrica

Nessuno sa se tutto questo è vero ma per lo spagnolo che continua a ripetere di essere il marito di Gina Lollobrigida è tutto così orribile. A Pomeriggio Cinque ha mostrato il messaggio che avrebbe inviato nel mese di ottobre, lo scorso ottobre, all’amministratore di sostegno, gli faceva presente ciò che pensava, delle condizioni della diva, quelle che secondo lui, avvisato evidente dal figlio Milko, erano le condizioni di Gina.

“Mi sono offerto di provvedere all’assistenza sanitaria di Gina per nutrirla e idratarla… Gina era incapace di intendere e di volere, non decideva nulla e decideva Piazzolla per lei”. Dice di avere lottato per mesi con il figlio della diva per curarla in modo adeguato. Davvero assurdo ascoltare le sue accuse mentre tutti gli altri ripetono l’esatto contrario.

Sembra che adesso Andrea Piazzolla abbia a sua volta intenzione di denunciare Javier Rigau chiedendo un risarcimento di due milioni di euro. In tutta risposta lo spagnolo ha detto di essere tranquillissimo, non teme nulla. Sta diventando una vera guerra ed era una delle cose che la Lollobrigida temeva. E’ davvero così?

Chissà se con l’inizio del festival di Sanremo i programmi Rai e Mediaset smetteranno di parlare di tutto questo e lasceranno riposare in pace Gina Lollobrigida. Immaginiamo che la Rai dovrà farlo, speriamo che anche gli altri smetteranno di dare spazio a chi Gina non avrebbe voluto parlasse così tanto di lei.