Sanremo 2023: Blanco spacca la scenografia per protesta, platea fischia il cantante

Problemi audio, l'esibizione non si può interrompere: Blanco fa show spaccando la scenografia di Sanremo 2023

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 è andata in onda liscia, fin troppo liscia per essere in uno show di Amadeus… e difatti l’imprevisto è arrivato poco dopo la mezzanotte. Fra un cantante Big e l’altro, Blanco è tornato sul palco del Teatro Ariston per una esibizione in solitaria dopo il duetto con Mahmood: il giovanissimo cantante bresciano ha cantato con la sua band il suo nuovo singolo “L’Isola delle Rose”.

Questo era nella scaletta e nei progetti degli autori del Festival di Sanremo. Poi però è accaduto un imprevisto: Blanco ha iniziato a cantare per poi accorgersi, dopo un paio di strofe, che gli auricolari che aveva alle orecchie erano difettate e non gli permettevano di ascoltarsi bene. Il cantante ha quindi deciso di interrompere la sua performance e di fare show in altro modo…

Sanremo 2023: Blanco spacca la scenografia

Quindi come continuare a fare show se di cantare proprio non se ne parla? Facile, spaccare tutto l’allestimento scenografico che la produzione del Festival aveva pensato per abbellire il palcoscenico. Deve aver pensato questo Blanco un momento prima di iniziare a calciare i mazzi di fiori, i vasi e tutti i contenitori letteralmente presi, alzati in aria e scagliati sul pavimento.

Nell’euforia del momento, il cantante è persino scivolato sui petali sparsi sul pavimento. La musica volge al termine e Amadeus corre sul palco per capire come mai la platea del Teatro Ariston è rapidamente esplosa in fischi e urla di dissenso.

“Mi spiace per tutti” – si è giustificato Blanco – “Purtroppo non mi sentivo in cuffia, non mi sentivo la voce. Mi sono comunque divertito ma l’esibizione non si poteva fermare quindi…”. Il conduttore ha cercato si salvare capre e cavoli invitando il pubblico in teatro a calmarsi e ha invitato gli autori a spiegarsi se sarebbe stato possibile farlo ri-esibire senza problemi tecnici. L’ok è arrivato in pochi secondi… nonostante in platea continuava il dissenso generale. “Il significato di questo gesto? Il dovevo spaccare comunque. Perché non andava la voce e quindi mi son detto che mi diverto comunque. La cosa bella della musica è che non bisogna seguire uno schema. Ci sono delle volte in cui non tutto va bene, non andava la voce, magari mi riesibirò, e ho provato a divertirmi. Ricanterò volentieri più tardi. Lo faccio perché a me piace la musica”.

Dopo la pausa pubblicitaria, però, Amadeus ha comunicato congiuntamente con Gianni Morandi che differentemente a quanto comunicato precedentemente: “Ora non ci sono più le condizioni per poterlo far ri-esibire”. Cos’è successo nel backstage del Festival di Sanremo 2023?