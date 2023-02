Bufera social per le parole di Tina contro Biagio si chiede una denuncia. E su Carla: “Se lo merita, patetica”

Il pubblico di Uomini e Donne questa volta non difende Tina Cipollari anzi l'attacca. Dopo le parole a Biagio c'è persino chi chiede la denuncia

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi è successo quello che le anticipazioni avevano raccontato: la cacciata di Biagio dallo studio di Canale 5. Il cavaliere è stato mandato gentilmente via da Maria de Filippi ma prima, si è beccato una sorta di predica e non solo. Tina Cipollari, si è sbilanciata come nel suo stile, usando delle parole molto forti che non sono piaciute al cavaliere ma neppure al pubblico di Uomini e Donne che sui social, ha preso persino le difese di Biagio. Tutti i telespettatori e le telespettatrici hanno pensato che Tina ha decisamente esagerando andando a parlare del suo passato, della sua famiglia e mancando di rispetto anche ai figli di Biagio, visto che sua moglie è venuta a mancare. “Se non le rispetti ora, vuol dire che non le hai rispettate anche prima. Non c’è speranza che tu possa cambiare. Secondo me tu sei stato un farabutto”ha detto Tina. Un pensiero che può essere condiviso ma che ha fatto indignare perchè il pubblico di Uomini e Donne non crede che si possa parlare con questo tono di una persona che non si conosce, sconfidando. La Cipollari ha superato il limite? Biagio ha commentato in modo duro: “Tu che stai dicendo? Stai entrando nella mia famiglia, dicendo che ho tradito mia moglie? Sono stato un buon marito, un buon padre. Su questo non ti permetto, assolutamente no”. Il pubblico in questo caso si è schierato dalla parte di Biagio facendo notare che Tina non doveva permettersi di dire quelle cose sulla famiglia del cavaliere. Inoltre il pubblico si è scatenato andando anche contro Carla. Non sono mancate le critiche nei confronti della dama che sarebbe stata incapace, a detta di molti, di gestire la situazione. Molti l’hanno definita patetica, altri una donna senza dignità che si meritava quella che Biagio ha fatto con lei. Sedotta e abbandonata perchè ha avuto i paraocchi, dicono.

Bufera social dopo l’addio di Biagio

A proposito di Carla, si legge sulle pagine social del programma: “povera mica tanto, non è una ragazzina , ancora crede alle favole , questa si è creata dei castelli da sola.” E poi: “Ma che piange a fare ? Sei solo una ridicola e patetica,prima l hai aggredito e urlato che sembravi una pazza ,addirittura fare un sacco di chiamate ad una Signora che non c entrava niente ,se non era lei era un altra …svegliati va ,che ti ha preso per i fondelli,hai pure il coraggio di giustificarlo quasi …ma dimmi te ,urli e pianti …incoerente in tutte le tue esternazioni …..“. Tra gli altri commenti: “Ma questa come messa? 50 anni messi dove? Bel esempio comportarsi come una adolescente…riprenditi.”

Sulla scelta di Maria: “A Maria però ha fatto comodo Biagio in studio fino a quando faceva ascolti! Come se non lo sapesse da sempre come è fatto… eh cara Maria… sei una furbacchiona pure tu, hai fatto il suo gioco! Sei stata una sua complice! È anche grazie a te se ha preso in giro tutte queste donne, e tutto solo per fare audience.”

Su Tina: “Tina per aver parlato in quel modo della moglie morte meriterebbe una bella denuncia.” E ancora: “Parlare della moglie morta è comunque di cattivo gusto, che vergogna Tina.” E ancora: “DENUNCIA DIRETTA PER TINA, al di là di tutto è stata una scena orribile.”