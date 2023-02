Mara Venier invita Blanco a Domenica In: “Vieni lì a scusarti”

Mara Venier lancia un appello a Blanco: vieni a Domenica In per scusarti

Il caso Blanco è il caso di Sanremo. Di quello che è successo sul palco dell’Ariston si sono occupati davvero tutti e ognuno ha dato la sua spiegazione di quello che è successo. Non solo . A Blanco sono arrivati consigli, suggerimenti. Come quello di Diaco che lo ha invitato a tornare a Sanremo per per scusarsi pubblicamente. Dello stesso avviso è Mara Venier, che ama e segue Blanco ma che oggi, da La vita in diretta, ha fatto notare che milioni di persone non hanno i social, non sanno che il cantante si è scusato su instagram e che sarebbe bello quindi se lo facesse in tv. Difficile pensare che possa tornare all’Ariston, nonostante le parole di Amadeus che più volte ha detto di aver perdonato Blanco. Ma il rischio di avere solo fischi dal pubblico è troppo forte. E allora Mara Venier ha la sua soluzione: “Caro Blanco, vieni dalla zia.”

L’appello di Mara Venier a Blanco: vieni a Domenica In

Oggi Mara Venier è stata ospite de La vita in diretta e ha commentato quanto successo in questi giorni sul palco dell’Ariston. Ovviamente si è parlato di Blanco e Maria dunque ha spiegato che forse il cantante, dopo le scuse sui social, dovrebbe scusarsi in tv, per arrivare al pubblico della generalista. “Caro Blanco ti invito a Domenica In, come sai noi domenica andremo in onda dall’Ariston, qui a Sanremo” ha detto Mara Venier. Ha spiegato che certo, gli ascolti di Domenica IN non sono quelli della prima serata, non sono quelli di Sanremo ma andare lì n diretta non sarebbe male.

Blanco accoglierà questo appello? Complicato che possa accettare ma tutto può accadere, magari potrebbe mandare un video messaggio, chi lo sa. Staremo a vedere. Anche perchè la puntata di Domenica In sarà ricchissima e lunghissima, visto che sul palco ci saranno ben 28 BIG che si sono esibiti in queste serate sanremesi e bisogna dare spazio a tutti. Certo è che la presenza di Blanco potrebbe regalare un bel picco di share…E Mara lo sa bene.

Un appello molto simile era arrivato da Pierluigi Diaco che da BellaMa’ aveva invitato Blanco a scusarsi pubblicamente in tv.