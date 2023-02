Sanremo 2023: la classifica della seconda serata, flop dei Giovani, in Top5 anche Madame e Tananai

La classifica completa della sala stampa di Sanremo 2023: tutti i piazzamenti dei Big in gara

La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 si è appena conclusa e, come da regolamento, prima dei saluti finali Amadeus ha mostrato la seconda parte della classifica provvisoria che – sommata con quella mostrata ieri – costruire la prima classifica completa, quella del voto della giuria della Sala Stampa, Radio, Web e Tv. Un voto importante ma potrà essere rivoluzionato dal voto delle altre due giurie (demoscopica e televoto).

Quindi, in attesa di integrare i voti della Sala Stampa con quelle altre giurie, andiamo a leggere qual è stata la classifica generale mostrata da Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023 dell’8 febbraio.

Sanremo 2023: la classifica della seconda serata, voto Sala Stampa

Partiamo dal fondo della classifica della Sala Stampa dove campeggiano molto cantante provenienti dalla Sanremo Giovani. 28esimo posto per Sethu, 27esimo posto per Shari, 26esimo posto per Anna Oxa e 25esimo posto per Will. Male anche LDA che parte da un bassissimo 24esimo posto, preceduto da Olly al 23esimo posto e gIANMARIA al 22esimo posto. Male anche il ritorno dei Modà al 21esimo posto e l’emergente Ariete solo 20esima.

Nella metà della classifica, invece, troviamo: Gianluca Grigniani alla posizione numero 19, gli Articolo 31 alla numero 18, Mr. Rain si posiziona 17esimo. Levante si piazza in 16esima posizione. L’esordio dei Cugini di Campagna gli frutta il 15esimo posto. A metà classifica il duo Paola e Chiara che fanno “Furore” al 14esimo posto. 13esimo posto per i Colla Zio. 12esimo posto per Mara Sattei. 11esimo Leo Gassman.

Fuori di poco dalla Top 5 troviamo Ultimo al decimo posto, Rosa Chemical che esordisce al nono posto e Giorgia parte dall’ottavo posto. Niente di fatto anche per Lazza e i Coma_Cose che si è piazzano al settimo e sesto posto.

Nella Top 5, invece, salgono Elodie (quinta classificata), Tananai (quarto classificato), Madame (terzo posto), il duo Colapesce Dimartino (secondo posto) e Marco Mengoni, che continua a svettare al primo posto.

Per la seconda volta, scopriamo che Marco Mengoni è il preferito in assoluto della Sala Stampa che raccoglie i voti di carta stampata, web, radio e inviati televisivi. Nella terza serata di domani, 9 febbraio 2023, toccherà alla giuria demoscopica e al pubblico televotante esprimere per la prima volta la loro opinione. Marco Mengoni perderà la vetta della classifica oppure il cantante di Roncilione verrà riconfermato in vetta alla classifica? Le scommesse sono ufficialmente aperte…