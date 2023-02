BellaMa’ crescono gli ascolti e si va in onda anche al sabato: è BellaFestival

BellaMa' in onda anche al sabato con una staffetta con ItaliaSì: si racconta Sanremo al sabato pomeriggio

Sta piacendo al pubblico la nuova versione di BellaMa’ e sta piacendo molto anche nei giorni di Sanremo. Diamo a Diaco quel che è di Diaco. Il programma non ha nulla a che vedere con quello andato in onda a settembre e ottobre ma l’intelligenza di capire quello che non piaceva e di migliorarsi, fa bene alla rete e anche a BellaMa’ che si trasforma e trova maggiori apprezzamenti. Tutti i programmi in onda nel day time di Rai 1 stanno crescendo e BellaMa’ in questi giorni ha fatto molto bene invece su Rai 2, quasi raddoppiando il numero di spettatori sintonizzati nel pomeriggio ( nonostante siano cresciuti anche quelli di Oggi è un altro giorno e Uomini e Donne non abbia perso terreno, anzi). Insomma Diaco ha trovato la giusta formula e il suo BellaMa’ parla a una fetta di pubblico che lo trova interessante, prediche sulle parolacce incluse. Proprio per questo, come ha spiegato anche la direttrice del day time Rai, Simona Sala oggi in conferenza stampa, si cercherà di dare una continuità anche al sabato, per il pubblico che vuole seguire programmi in cui si parla di Sanremo e BellaMa’ andrà in onda l’11 febbraio, in via del tutto eccezionale. Lo ha ricordato anche Pierluigi Diaco nella puntata di oggi del programma di Rai 2 invitando il pubblico a non perdersi anche l’appuntamento di domani, con le ultimissime, in vista della finale. Una scelta saggia che permetterà a Rai 1 di coprire le ultime con ItaliaSì, a Rai 2 di farlo in diretta con BellaMa’ e a Rai 3 di farlo con TvTalk.

BellaMa’ anche al sabato per raccontare Sanremo

Molto saggia la scelta della Rai che quindi si prepara per dare fastidio a Verissimo ( in onda con il classico format registrato che potrebbe perdere qualche colpo). Rai 1 e Rai 2 insieme potrebbero fare davvero molto bene. “Faremo una staffetta con Marcio Liorni e Italia Si ( eccezionalmente in onda dalle 14 domani con una pausa con Il paradiso delle signore in mezzo), è la prima staffetta orizzontale, prenderemo la linea noi dopo Italia sì alle 15,35 e poi la ridaremo a Marco Liorni che torna con Italia si alle 17” ha spiegato Diaco salutando il pubblico di Rai 2. Appuntamento quindi a domani per chi proprio di Sanremo vuole sentir parlare tutto il giorno: ore 15.35 su Rai 2.