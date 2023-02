Mara Venier invita anche Amadeus e Morandi ma non andranno a Domenica In

Che delusione per Mara Venier il no di Amadeus e Gianni Morandi a Domenica In

Delusione per Mara Venier che ha provato ad invitare Amadeus e Gianni Morandi nella prossima puntata di Domenica In ma entrambi hanno detto che non ci saranno. Stasera andrà in onda la serata cover di Sanremo 2023, tutti si sono trasferiti a Sanremo e Mara Venier oggi è di nuovo nello studio de La vita in diretta. In collegamento ci sono i conduttori del festival, Amadeus e Morandi, accanto a loro Giovanna Civitillo. Tra una battuta e un complimento Mara Venier lancia l’invito, un vero invito, ufficiale. Domenica, il giorno dopo la finale di Sanremo 2023, tutti i cantanti, tranne i probabili delusi e i polemici, saranno tutti a Domenica In da Mara Venier, come sempre, è una tradizione che dura da sempre, è un festival che prosegue riascoltando le canzoni, parlando del festival. La conduttrice dopo avere invitato Blanco, dopo il suo disastro sul palco dell’Ariston, ci prova con i due conduttori ma la deludono.

Sono tutti a Sanremo ma non tutti vanno a Domenica In

Mentre Amadeus e Morandi per elogiare la Civitillo fanno con lei lo stesso selfie con bacio che hanno già fatto con le co-conduttrici e stasera faranno con la Francini, Mara Venier lancia l’invito.

“Scusate, visto che porta così bene fare questo selfie io vi aspetto domenica alla 14, facciamo un selfie e poi andate a dormire, andate a riposare… perché deve portare bene anche a Domenica In”.

No, Amadeus diplomatico rifiuta: “Ma Domenica In andrà bene a prescindere da noi”.

Gianni Morandi aggiunge che quello spazio è dedicato ai cantanti, loro sono i conduttori e non possono togliere spazio agli artisti; che lui l’anno scorso è andato a Domenica In ma da cantante, adesso è il conduttore, loro due sono i conduttori.

A Mara Venier si spegne il sorriso ma ci riprova: “Nemmeno un minuto, due minuti?”. Arriva la promessa di Amadeus che spezza l’imbarazzo annunciando che a Domenica In prima o poi andranno tutti insieme, con le famiglie, i figli, il cane: “Quando tu vuoi e poi ci dovrai cacciare”.

“Siamo una grande famiglia” sottolinea Alberto Matano ma domani nemmeno un minuto per Mara Venier, nemmeno a festival concluso.