Per Tonon Onestini è il figlio che non ha mai avuto. La Groppelli ironizza: forse il fidanzato

Si accendono i toni a Mattino 5 News nello scontro tra Raffaello Tonon e Patrizia Groppelli

Puntata infuocata oggi quella di Mattino 5 News durante la quale si è discusso di quello che è successo nella puntata del Grande Fratello VIP 7 di ieri. Tra gli ospiti anche Raffaello Tonon, nel ruolo di opinionista appunto. Lo speaker radiofonico ha parlato del suo rapporto con Luca Onestini: si sono conosciuti proprio nella casa del Grande Fratello VIP, insieme a Ivana. Da quel momento sono inseparabili. Tonon definisce persino Luca come “il figlio che non ho mai avuto, per me è famiglia”. Queste parole però fanno sorridere alcune delle persone presenti nello studio di Canale 5, Federica Panicucci in primis che fa notare che forse figlio è esagerato, magari il fratello. Ci va invece giù pesante Patrizia Groppelli che invita Raffaello Tonon a essere sincero con il pubblico. Fa notare che dovrebbe dire le cose come stanno: “Ma quale figlio, dì semplicemente che è il fidanzato che avresti voluto avere e che non hai avuto.” Le parole di Patrizia Groppelli non sono chiaramente piaciute a Raffaello Tonon che ha risposto per le rime, chiedendo alla donna di non parlare di cose che non conosce.

L’ira di Tonon contro Patrizia Groppelli

“Tu sei geloso, devi essere onesto con il pubblico. Lui è il fidanzato che non hai mai avuto, non c’è nulla di male, diciamo che mi stai attaccando, io ho detto una ovvietà, ti ho pestato la coda? E allora è banale…Dillo” ha continuato la Groppelli mentre Tonon ribadiva che tra lui e Luca c’è un rapporto familiare, che lo tratta davvero come se fosse suo figlio. “Tu stai delirando” ha detto Tonon alla Groppelli, convinta invece che Tonon provi qualcosa per Luca Onestini e che quindi sia anche geloso del suo rapporto con Ivana Mrazova. Tonon ha invece detto che è felice sapere che Luca è sereno e se la presenza di Ivana lo rende contento, allora vuol dire che è la persona giusta per Onestini. Dibattito infuocato dunque a Mattino 5 News.