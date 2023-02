Sanremo 2023: la classifica generale della terza serata, Ultimo e Lazza in TOP5 ma è crollo Elodie e Giorgia

Svelata la nuova classifica generale del Festival di Sanremo 2023: chi sale e chi scende

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 si è appena conclusa e, come da regolamento, prima dei saluti finali Amadeus, Gianni Morandi e la co-conduttrice Paola Egonu hanno mostrato al pubblico i risultati della nuova Classifica Generale: la classifica che unisce ai già noti risultati dei voti della Sala Stampa, TV, Web e Radio anche il primo round di voti registrati presso le altre due giurie del concorso, ovvero la giuria demoscopica e il televoto da casa.

I piazzamenti sono stati in parte rivoluzionati tanto da vedere un buon numero di artisti schizzare verso l’altro e, per la legge del contrappasso, alcuni dei più amati sono irrimediabilmente scivolati verso il fondo della classifica. Scopriamo insieme la classifica generale della terza serata del Festival di Sanremo 2023 del 9 febbraio.

Sanremo 2023: classifica generale della terza serata, 9 febbraio

Andiamo ad analizzare la nuova classifica generale del 9 febbraio, partendo dal fondo. 28esimo posto per Sethu, 27esimo posto per Shari. 26esimo posto per Will e 25esimo posto per Anna Oxa. Al 24esimo troviamo Olly, al 23simo posto gIANMARIA, 22esimo posto per I Cugini di Campagna e al 21esimo posto Levante.

E nel centro della classifica? Al 20esimo posto si piazzano i Colla Zio, al 19esimo posto Leo Gassman, 18esimo posto per Mara Sattei, gli Articolo 31 si piazzano al 17esimo posto, 16esima Ariete, solo 15esimo LDA, crollo per il duo Paola e Chiara che si piazzano al 14esimo posto. Alla posizione numero 13 i Modà, Gianluca Grignani al 12esimo posto e Coma_Cose in 11esima posizione.

Quest’anno si giocheranno la finalissima i primi cinque classificati. Quindi non rientrerebbero per un soffio nella sfida finale Giorgia (decimo posto), Elodie (scesa al nono posto), il duo Colapesce Dimartino (ottavi), Rosa Chemical (settimo posto) e Madame (scena al sesto posto).

Nella vetta della Top5 troviamo Tananai al quinto posto, Lazza che sale al quarto posto, Mr Rain al terzo posto, Ultimo che risale la classifica come un salmone toccando addirittura il secondo posto.

Ma al primo posto resta inamovibile Marco Mengoni. Il cantante di Ronciglione resta al primo posto nella classifica generale oltre ad esser in testa alle quotazioni degli scommettitori dallo scorso dicembre. Quindi sarà una vittoria scontata in quanto già annunciata?