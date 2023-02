La dichiarazione d’amore di Al Bano per Romina Power: “Ho nostalgia, era straordinario”

Sono parole d'amore quelle di Al Bano per Romina Power, le rivela a Verissimo

Poco dopo la scomparsa di Ylenia è finito il matrimonio tra Al Bano e Romina Power. A Verissimo Al Bano parla anche di questo, confessa che lui aveva sempre pensato che prima o poi sarebbe finita ma non voleva perdere niente di sua moglie, della sua Romina. Sapeva però che nella famiglia della Power il divorzio era una cosa normale mentre nella sua non c’è mai stato. Al Bano avrebbe vissuto con Romina per sempre, per tutta la vita ma ha dovuto accettare la sua scelta arrivata quando lui non era preparato. Il cantante aveva immaginato potesse accadere, più passava il tempo e più non credeva che potesse durare così tanto il matrimonio con lei, poi è finita. davvero.

Al Bano a Verissimo, l’amore con Romina Power

Spiega che ha seguito l’esempio dei suoi genitori, che se lui e Romina erano un duo è perché lo erano sua madre e suo padre, sempre insieme nel lavoro, nella vita, sempre.

“Era bello, era sempre primavera a casa mia, dura primavera ma era bellissimo e molto spesso ho nostalgia di quel periodo… non che questo non sia bello, per carità, ma quello era straordinario. Sarebbe stato bello invecchiare con Romina ma lei ha deciso di andarsene e io l’ho dovuto accettare”. Ancora una volta Al Bano sembra fare una dichiarazione d’amore a Romina Power. L’ha amata così tanto, è la donna che ha amato di più. A Verissimo il cantante di Cellino San Marco parla di nostalgia del passato nonostante oggi abbia una nuova compagna e due figli con Loredana Lecciso. Non vuole fare un torto alla Lecciso ma con Romina Power parla di primavera, di un periodo straordinario, di una vita straordinaria con lei.

Ha visto sua madre innamorata come una ragazzina solo quando suo padre è morto, prima vedeva una coppia che viveva nella normalità, anche magari nella noia. Poi nel momento dell’addio ha visto sua madre piangere disperata. E’ stata la disperazione anche quando Romina Power è andata via.