Ida e Riccardo imbarazzanti: 5 anni dopo ancora ad accusarsi, lagnarsi, criticarsi

Che pessimo show quello che hanno regalato oggi a Uomini e Donne Ida e Riccardo

Ennesimo show a Uomini e Donne di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Uno show dal quale non salviamo nessuno dei due per un semplice motivo: parliamo di una storia che è si durata tre anni ma che è stata vissuta solo in televisione e sotto le telecamere, poco fuori. Tanto che se provate a chiedere a Riccardo quale sia il piatto preferito della Platano o il suo colore preferito, probabilmente non saprà neppure darvi una risposta. Nell’arco della loro relazione avranno passato a stento insieme 3 mesi, 4 mesi. Eppure 5 anni dopo siamo ancora qui, siamo ancora qui a parlare di questa coppia non coppia. Non solo, ad assistere a sceneggiate come quelle viste oggi nella puntata di Uomini e Donne odierna. Una puntata che pensate, cade proprio il 14 febbraio, nel giorno degli innamorati. Una puntata iniziata con Riccardo seduto con un pacco di popcorn come se fosse al cinema, perchè per lui, la storia di Ida e Alessandro, è solo “una pagliacciata”. Che se anche fosse, ma chi è lui per criticare, per accusare, per lanciare frecciate, per continuare a rosicare? Per una storia che se dobbiamo comunque considerarla tale, è finita nel 2021? Ma siamo seri? Ma è davvero possibile vedere due persone che arrivano quasi a picchiarsi per una relazione che è terminata da due anni? Forse nessuno davvero riesce a credere a Ida e alla storia con Alessandro, perchè la Platano è finalmente serena e felice. Il che però non giustifica il fatto che oggi è arrivata nello studio di Canale 5 per fare battaglia. Se è vero che Riccardo ha le sue colpe, Ida non è da meno. Perchè se stai su un altro pianeta, sul pianeta amore, non ti interessa di tornare sul pianeta terra per discutere con il tuo ex. Voli alto, non chiedi di atterrare e poi ti schianti regalando l’ennesimo siparietto imbarazzante.

Ida e Riccardo che brutto show

Ovviamente anche questa volta hanno sbagliato tutti e non si salva nessuno. E le cose dette sono ancora gravi, come lo erano state in passato. A dimostrazione che questa coppia d’amore, non dovrebbe parlare. Ida e Riccardo erano ossessionati, erano vittime di un amore malato, di una relazione tossica che ha fatto male a entrambi e che si porta ancora dietro degli strascichi di non poco conto. “Sei il mio scarto” è arrivato a dire lui a lei. “Sei un uomo irrisolto” ha continuato lei. “Per anni ho sognato che mi dicessi le cose che dici di lui” ha replicato Riccardo. Brutto, tutto molto brutto.