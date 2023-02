Tina spiaccica la torta in faccia a Riccardo: “Se l’è meritata”. Critiche sui social

Riccardo si becca la torta in faccia da parte di Tina Cipollari: se l'è meritata, ha detto l'opinionista di Uomini e Donne

Puntata parecchio turbolenta quella di Uomini e Donne in onda oggi 14 febbraio 2023. In particolare per Riccardo Guarnieri. In realtà il pubblico a casa ha visto molto poco, perchè la lite che c’è stata in studio,tra Riccardo e Alessandro, non è stata mostrata. Ancora una volta la censura ha avuto la meglio, anche perchè, come avevano raccontato i presenti nello studio di Uomini e Donne, per dividere Riccardo e Alessandro, erano dovuti intervenire diversi uomini, tra i quali anche Armando e Gianni…Per calmare i bollenti spiriti di Riccardo è intervenuta Tina Cipollari, giusto per riportare un po’ di ordine…L’opinionista di Uomini e Donne infatti, ha deciso di regalare un momento di show come non si vedeva da tempo ed è entrata nello studio, a metà puntata, con una bella torta…Ha cercato un candidato ma non c’era nessun uomo coraggioso pronto a beccarsi una torta in faccia. Tina però non si è arresa e alla fine, con la complicità di Gianni Sperti, ce l’ha fatta, ha tirato la torta in faccia proprio a Riccardo. Un momento memorabile. “Se l’è meritata” ha detto Tina Cipollari. E poi: “A nome di tutta l’Italia.” La scenetta però non è molto piaciuta al pubblico. Vediamo alcuni commenti sui social.

La torta in faccia a Riccardo: Tina ci ricasca

Non è la prima volta che succede. Ma il pubblico di Canale 5 non ha molto gradito questa volta. Si legge sulla pagina instagram di Uomini e Donne: “Che scenetta squallida lo spreco della torta!! Tina è sempre pronta a fare pagliacciate di basso livello!!.”E ancora: “Il gesto della torta buttata veramente pessimo ! C’è gente che muore di fame ! Tra l altro non era nemmeno un regalo per lei …veramente basita !!.” Il pubblico ha fatto notare che era un regalo di Lavinia ad Alessio e che Tina non avrebbe dovuto farlo: “Tra l’altro è un regalo di Lavinia ad Alessio e Tina se ne è appropriata…. Sarò esagerata io ma tutta sta scena con la torta non mi è piaciuta.” Un altro spettatore ha scritto: “Brutta scena sinceramente. Il cibo sprecato non dovrebbe fare ridere il nessun modo.” Stefania ha scritto: “La torta è stata veramente un peccato. E a parte lo spreco, anche il non apprezzare la fatica di chi l’ha fatta. Questo gesto poteva essere evitato.” E ancora: “Non so perché ma non riescono nemmeno a farmi ridere: passano dagli insulti alle torte in faccia.“