Incontenibile Fiorello: record di ascolti per Viva Rai 2 al mattino, si vola

E' boom di ascolti per Fiorello: arriva il record stagionale di Viva Rai 2

Dopo aver fatto compagnia di notte a oltre 2 milioni di spettatori alla fine di Sanremo con le puntate speciali di Viva Rai 2 su Rai 1, Fiorello è tornato alle sue abitudini. Sveglia alle 4 di notte e diretta dalle 7 del mattino con Viva Rai 2 per la gioia di tutti gli abitanti di via Asiago, che a questo punto, se ne saranno fatto una ragione. Magari avranno ricevuto in dono da Fiorello una fornitura di tappi per poter dormire un’oretta in più al mattino…Le cose non cambieranno molto presto anzi…Si potrebbe persino pensare a una prossima stagione del programma, visto il successo clamoroso di Viva Rai 2 che ieri, ha registrato il suo record di ascolti: oltre 800mila spettatori al mattino. Numeri incredibili per Fiorello che vola con oltre il 18 % di share e batte tutte le altre reti. Qualcuno continua a chiedersi che cosa sarebbe successo se Viva Rai 2 fosse andato in onda su Rai 1 ma ormai poco importa. Le considerazioni le lasciamo a chi ama vivere di se e di ma, mentre Fiorello si gode i numeri da record con questi ascolti pazzeschi al mattino. Mai nessuno avrebbe pensato che Rai 2 potesse iniziare la giornata alla grande. Tra l’altro con quella media di ascolti, Viva Rai 2 diventa persino uno dei programmi più visti della rete nella giornata. Va meglio I fatti vostri ma se si dovesse continuare su questa scia, anche Salvo Sottile tremerebbe! Fiorello non ha nessuna intenzione di fermarsi e continua la sua ascesa. Ieri tra l’altro, ennesima puntata pazzesca con Paola e Chiara bravissime e tutto il cast di Mare Fuori per lanciare la serie in onda da stasera su Rai 2. Ottimo lavoro per Fiorello e per la rete.

Ma vediamoli i numeri del 14 febbraio 2023 con gli strepitosi ascolti di Viva Rai 2.

Nuovo boom di ascolti per Fiorello

Su Rai 1 il Tg1 Mattina si ferma a 638.000 telespettatori, share 12,38%, mentre UnoMattina ha registrato 897.000, 18,23%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 876.000 spettatori con il 18,11% di share. Numeri clamorosi per la rete. Ieri ad esempio, I Fatti vostri ha fatto molto meno in ascolti: I Fatti Vostri ha registrato 519.000 telespettatori, share 8,90%, e 860.000, 9,10%; mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 314.000, 5,87% di share. Insomma un Fiorello super per Rai 2, un vero fuori classe come pochi ce ne sono in Italia.