Buongiorno mamma 2 sfida The Voice Senior: chi ha vinto? Gli ascolti del venerdì

Sfida inedita al venerdì sera: The Voice Senior vs Buongiorno mamma 2. Chi ha vinto?

Bella sfida al venerdì sera tra Buongiorno mamma 2 e The Voice Senior, chi ha vinto? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi alla serata del 17 febbraio 2023. Una sfida inedita quella tra il programma di Antonella Clerici e la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta al raddoppio dopo il successo di mercoledì sera. Una scelta azzardata per Canale 5 che ha scelto di dare il mercoledì sera a Michelle Hunziker ( nonostante il successo della fiction con una media di 3,5 milioni di spettatori) e spostare invece Buongiorno mamma al venerdì contro The Voice. I dati auditel relativi alla prima serata del 17 febbraio ci rivelano che…Per il momento i dati sono in ritardo per cui non è ancora possibile conoscere il dato auditel relativo alla prima serata del 17 febbraio 2023.

AGGIORNAMENTO CON I DATI: 3.602.000 spettatori con il 21.2% di share per la puntata di The Voice che cala quindi, a causa della fiction di Canale 5. Aveva fatto, nelle puntate precedenti, una media di oltre 4 milioni di spettatori. Vince di pochissimo quindi The Voice su Canale 5 con Buongiorno mamma 2 che si porta a casa anche al venerdì sera un ottimo risultato.

Gli ascolti del 17 febbraio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Dati in aggiornamento…I dati auditel di oggi potrebbero arrivare con qualche minuto di ritardo rispetto al solito. Vi ricordiamo che i dati sono sempre disponibili intorno alle 10 del mattino ma a volte, a causa di problemi tecnici, ci sono dei ritardi.

The Voice Senior su Rai 1 conquista 3.602.000 spettatori con il 21.2% di share.

Su Canale5 Buongiorno, Mamma! 2 alla seconda puntata con 3.410.000 telespettatori con il 19.8% share.

Su Rai2 N.C.I.S. e a seguire N.C.I.S. Hawai’i

Su Italia1 John Wick 1.229.000 telespettatori, share 6,48%.

Su Rai3 Buon compleanno Massimo

Su Rete4 Quarto Grado

Su La7 Propaganda Live

Su Tv8 Cucine da Incubo

Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza