E’ sempre mezzogiorno festeggia il carnevale con Antonella Clerici e le ricette da copiare

Una nuova settimana in compagnia di E' sempre mezzogiorno su Rai 1: è la settimana di Carnevale

Siete pronti a una nuova settimana in compagnia di E’ sempre mezzogiorno, l’amatissimo programma di Antonella Clerici in onda nel mezzogiorno di Rai 1? Oggi ci aspetta una nuova puntata e il tema di questa settimana, è ovviamente il carnevale. Nella cucina di rai 1 la festa è iniziata già lo scorso giovedì ma si continua a cucinare e a preparare delle ricette tipiche del carnevale. Costumi divertenti, scherzi, maschere e piatti di Carnevale: a “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici questa settimana si festeggia il martedì grasso a partire da lunedì 20 febbraio fino a venerdì 24 dalle 11.55 su Rai 1. Divertenti sorprese attendono gli spettatori. I cuochi provenienti da tutta Italia proporranno ricette tradizionali o preparazioni originali create per l’occasione del Carnevale e sveleranno i segreti delle loro preparazioni.

Ma quali saranno le sorpresa di questa settimana dedicata al Carnevale? Scopriamolo insieme, ecco le anticipazioni.

E’ sempre mezzogiorno: ecco cosa vedremo nella settimana di Carnevale

Accanto alla conduttrice, il cast fisso della trasmissione: Giovanna Civitillo suggerirà mostre, eventi e sagre in tutta la Penisola. Reduce dal successo di Sanremo, come inviata per La vita in diretta, la Civitillo questa volta sarà protagonista del mezzogiorno di Rai 1. I lievitati non hanno segreti per Fulvio Marino, maestro panificatore e questa settimana vedremo delle ricette tipiche del periodo di carnevale. Lorenzo Biagiarelli è “il Signore degli Aneddoti”: svela curiosità sui cibi e sulle tradizioni del Belpaese. Evelina Flachi, curatrice del benessere, darà consigli nutrizionali. Ci sarà anche Alfio Bottaro: da cosa si travestirà questa settimana? Il simpatico factotum di studio non è nuovo ai costumi che scatenano l’ilarità in studio e a casa. Per lui quindi, ben 5 puntate di travestimenti, molto amati anche dai bambini che magari sono a casa ammalati e non possono festeggiare il carnevale. Appuntamento quindi alle 12 di oggi, subito dopo Storie Italiane.