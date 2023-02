Il figlio di Gina Lollobrigida entra nella villa, Andrea Piazzolla a La vita in diretta

Il figlio di Gina Lollobrigida entra nella villa mentre Andrea Piazzolla è a La vita in diretta

Sarà stilato oggi l’inventario dei beni di Gina Lollobrigida, i beni che sono all’interno della villa dell’attrice. Andrea Piazzolla è ospite a La vita in diretta, non desidera partecipare, intanto arriva alla villa Milko, il figlio di Gina Lollobrigida. Sorride ai tanti giornalisti presenti, non si aspettava tanto rumore anche oggi. Milko nei giorni scorsi è già entrato nella villa, dice che ha trovato muffa, che non è in buone condizioni. “Ci sono le mie iniziali su ogni albero che sta qui… C’è rimasto qualche mobile, la maggior parte dei mobili stanno nel deposito…” sa già che l’inventario lo deluderà. Il cancello della villa di Gina Lollobrigida questa volta si apre, Milko entra nella villa e saluta tutti, ringrazia, non sa come si fa un inventario in questi casi. Lo spiega Andrea Piazzolla da La vita in diretta: “L’inventario che devono fare adesso è molto spiacevole perché devono prendere i suoi orecchini, il suo vestito, tutto quello che c’è nella casa… Tutti i mobili sono stati già inventariati precedentemente. Diciamo che di valore non c’è più nulla ma tutti i suoi oggetti, che può essere anche un paio di occhiali, devono essere inventariati”.

Oggi l’inventario nella villa di Gina Lollobrigida ma è tutto buio

Andrea Piazzolla non avrebbe mai partecipato, non ci pensa ad entrare nella villa da quando è morta la Lollo. Gli fa male vedere quelle scene, si commuove, spiega che niente di quello che si ritrovano adesso l’hanno guadagnato, che ha fatto tutto Gina Lollobrigida da sola: “Nessuno di noi le merita quelle cose. Dietro c’è un sacrificio di una donna che ha fatto dell’incredibile per costruire tutto quello da sola, da sola”.

Pensa che nei 12 anni che è stato al suo servizio, e spera di averlo fatto nel migliore dei modi, nemmeno lui meriti tutto quello che Gina nel testamento gli ha lasciato. E’ per questo che ha voluto che tutto andasse nel fondo previsto per gestire le opere della diva.

Mentre Milko parla di beni che non ci sono più Piazzolla si chiede se l’ammanco sia per quello che Gina Lollobrigida ha deciso di fare dei suoi beni o se è in base a ciò che il figlio si aspettava di ricevere in eredità. Spiega che la Lollobrigida ha scelto autonomamente di vendere o fare altro con i suoi beni. Spiega anche che la muffa di cui parla Milko è nella cantina della villa.

Sono e saranno per sempre uno contro l’altro, Milko e Andrea, ma soprattutto a più di un mese dalla morte di Gina Lollobrigida non c’è ancora la pace che lei aveva chiesto.