E’ sempre mezzogiorno a Carnevale si traveste da Biancaneve e i sette nani: che spettacolo

Che meraviglia i costumi di Carnevale di E' sempre mezzogiorno: Antonella Clerici è Biancaneve

Le anticipazioni di E’ sempre mezzogiorno avevano promesso un Carnevale speciale ed è davvero così con la favola di Biancaneve e i sette nani. Antonella Clerici entra in studio vestita da Biancaneve, bellissima in versione bionda. Un vero incanto l’abito di Carnevale di Antonella Clerici ma anche i sette nani sono perfetti, per l’occasione in realtà sono otto nani e questo rende tutto ancora più divertente, perché ognuno ha il personaggio giusto. Non manca la strega e nello studio di E’ sempre mezzogiorno entra la dottoressa Evelina Flachi, tutta vestita di nero a è una strega bellissima e la sua mela non è avvelenata ma fa bene alla salute. Ovviamente Lorenzo Biagiarelli è Dotto e Ivano Ricchebono è Brontolo, Alfio è Mammolo, ci sono tutti è c’è anche Andrea Amadei, lui è “Sa di tappolo” è l’ottavo nano. Quante risate già ad inizio puntata e ovviamente non mancano le ricette di Carnevale.

E’ sempre mezzogiorno i vestiti di Carnevale 2023

Quest’anno si sono davvero superati a E’ sempre mezzogiorno, le costumiste hanno fatto un lavoro incredibile. “Hanno lavorato tanto per fare questi vestiti, per farci divertire e fare divertire voi da casa, grazie, davvero bravissime” sono i complimenti della conduttrice per chi lavora dietro le quinte e rende possibili l’intero spettacolo.

Se ancora non sapete come travestirvi per questa sera, magari per una divertente festa di Carnevale l’idea suggerita da Antonella Clerici e dal suo gruppo è perfetta. Se siete un gruppo è davvero facile trasformarsi nei sette nani, pantaloni larghi e casacche, barbe bianche, cappelli, padelle e attrezzi, non occorre che sia tutto perfetto come i vestiti preparati dalle costumiste di E’ sempre mezzogiorno. Anche l’abito della strega, come quello indossato da Evelina Flachi è semplice da realizzare, nell’armadio di tutti c’è di certo tanto nero, la mela renderà tutto molto chiaro. Ovviamente l’abito più complicato è quello di Biancaneve ma con un po’ di fantasia e l’immancabile nastro rosso tra i capelli tutto è possibile.Doppia festa oggi per Antonella Clerici, non è solo il martedì grasso di Carnevale ma è soprattutto il compleanno di sua figlia Maelle. La conduttrice fa un regalo al pubblico; in genere mostra poco sua figlia, tende sempre a proteggerla, oggi le sembra giusto mostrare al suo pubblico la ragazza che è diventata.