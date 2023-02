Ivan si scusa con Tina ma la Cipollari non perdona: “non fare il cane bastonato”

Ivan porge le sue scuse a Tina ma la Cipollari lo gela e lo invita a farsi il suo percorso a Uomini e Donne

Puntata amara per Ivan quella di Uomini e Donne durante la quale ha completamente perso ogni speranza di conoscere meglio Tina Cipollari. Le premesse c’erano tutte: Tina ha invitato Ivan nel suo camerino, cosa che non aveva mai fatto prima. Gli ha persino dato il suo numero di cellulare. Tina sembrava davvero interessata a questa conoscenza ma il cavaliere from Svizzera with love ha rovinato tutto. Pensava ci uscire a fare un aperitivo con Tina e poi a cena con un’altra donna: che pessima valutazione dell’opportunità che gli era stata data. Come pensare di uscire prima con Tina e poi con un’altra donna…Ovviamente la Cipollari non ha gradito e ha chiuso subito, senza possibilità di ripensamento. Come abbiamo visto Tina ha anche insinuato che Ivan in qualche modo, fosse interessato ad avere visibilità. Una accusa che però Ivan ha rispedito al mittente, seppur rispettando la Cipollari, ha fatto notare che ha sbagliato ma le sue intenzioni erano le migliori. A Tina poco sono interessate le parole di Ivan e la questione sembrava chiusa. Oggi però, come abbiamo visto, Ivan ha provato a chiarirsi, chiedendo scusa all’opinionista di Uomini e Donne.

Le scuse di Ivan a Tina Cipollari

“Io ritengo che forse ho sbagliato i modi, va bene se le cose non cambiano, io non faccio le scuse per cambiare la situazione. Ma io non mi faccio dire che sto qui per pubblicità” ha detto Ivan. “Si ma adesso non fare il cane bastonato, abbiamo chiarito, io ho preso la mia posizione, tu la tua. Io accetto le tue scuse ma le cose non cambiano. Cerca l’anima gemella o la donna con cui uscire” ha detto Tina.

Il pubblico ha apprezzato l’atteggiamento di Ivan e nel corso della puntata dai social sono arrivati diversi commenti per il cavaliere: “Un uomo educato, gentile e corretto… messo alla gogna! Per me più sono stronzi e stupidi più vanno avanti, altrimenti non si può spiegare. La mia umile opinione è che Tina abbia voluto uscire subito da una situazione che le è apparsa più grande di lei prendendo la scusa dell’uscita di Ivan con Desdemona. In ogni caso lo hanno trattato davvero male.” E ancora: “Secondo me con lui si sta esagerando. Doveva disdire l’appuntamento con l’altra signora avendolo preso prima che con Tina? In base a cosa? Tina ancora doveva conoscerla… Sarebbe stato scortese nel disdire semmai. Mah.” Da una spettatrice anche un augurio per Ivan: “Ivan ,mi creda, da casa si vede che è un gentiluomo, non emergono tutti questi errori che le imputano…a volte si confonde la galanteria, perché non è più “di moda”….mi creda,da casa,è stato molto chiaro tutto……credo che la signora Cipollari,abbia perso,l’occasione di conoscere una bella persona…chiedere scusa,non è da tutti…….provi a farle una grande sorpresa,delle rose rosse….un classico,ma creda,che ogni donna,desidera ricevere fiori……Ivan,complimenti,le auguro di trovare la felicità…….“.