Valeria Marini annuncia la fine di un altro amore: addio Eddy

Valeria Marini è di nuovo single, è finita anche la storia con Eddy Siniscalchi

Il gossip si interroga se Valeria Marini è ancora fidanzata con Eddy Siniscalchi ma è la showgirl a sciogliere ogni dubbio. Ospite a Oggi è unaltro giorno Valeria Marini si è aggiunta al gruppo di vip diventati single e ha risposto alla domanda se sia innamorata di qualcuno. “Io sono fidanzata col pubblico e con Sua Maestà il mio gatto”. Valeria Marini non cita Eddy Siniscalchi ma lui è il suo ultimo compagno, il suo ormai ex fidanzato. Nessun colpo di scena perché da tempo la cronaca rosa aveva qualche dubbio sulla loro storia d’amore; un amore nato improvvisamente ma che sembra deludere ancora una volta Valeria. Tra gli ospiti presenti nel salotto di Serena Bortone c’è Eva Grimaldi, lei è la più sorpresa tra tutti: dopo aver ascoltato Gilles Rocca che ha annunciato la fine della storia d’amore con Miriam Galanti, dopo aver ascoltato le emozioni di Stefania Orlando per la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, l’addio di Valeria Marini al suo fidanzato la preoccupa, pensa a Imma Battaglia al loro amore che dura quasi quanto quelli dei suoi colleghi in studio appena terminati.

Valeria Marini di nuovo single

Valeria Marini sembra davvero sfortunata in amore per l’ennesima volta la sua è una delusione. L’imprenditore finanziario e immobiliare di cui si era innamorata sembrava renderla felice e dopo tante storie finite male il loro sembrava il giusto feeling, lo raccontava lei stessa nella puntata di Verissimo andata in onda a gennaio 2023.

Cosa è successo dopo? Li abbiamo visti insieme partecipare ai diversi eventi a cui lo showgirl era invitata, abbiamo letto le dolci dediche di Eddy a Valeria ma a Oggi è un altro giorno la showgirl stupisce tutti o forse conferma i pettegolezzi e dichiara che è finita. Cosa cerca Valeria Marini? “Cerco un uomo che mi ami” niente di più semplice ma evidentemente non è così. Sorride ma è il suo modo per nascondere l’ennesima delusione perché è da anni che cerca di creare la sua famiglia. Non parla più del desiderio di diventare madre, quello è un altro tasto doloroso.

Sembra che lei l’abbia reso anche più bello, che l’abbia fatto tornare in gran forma con le sue attenzioni e i suoi consigli, poi però ha capito che non era l’uomo per lei, che non l’amava davvero.