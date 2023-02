La frecciatina di Antonella Clerici a chi legge il gobbo

A chi è rivolta la frecciatina di Antonella Clerici che consiglia di studiare e non solo di leggere il gobbo?

E’ possibile che Antonella Clerici con la sua frecciatina a chi legge il gobbo abbia voluto prendere di mira qualcuno che ha partecipato a Sanremo 2023? Tutto è possibile e lo sappiamo benissimo che al festival così come in altri programmi o sui social c’è chi non ha il linguaggio forbito che Antonella Clerici e un po’ tutti ammiriamo. Le parole della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno hanno stupito qualcuno ma non ha detto poi niente di così assurdo; la Clerici ha semplicemente ripetuto, magari in modo più incisivo, che studiare resta l’unica arma possibile. Una stoccatina contro ignoti o semplicemente l’ennesimo complimento a Federico Quaranta? Lui di gavetta ne ha fatta tanta e continua a spendersi molto per il suo lavoro, mentre meriterebbe molto di più vista la sua professionalità nella conduzione. Lui sì che possiede un linguaggio forbito, non ha bisogno di alcun gobbo.

Il consiglio di Antonella Clerici ai giovani

Come sempre ciò che dice lo comunica con estremo garbo, di certo non si riferiva ai grandi conduttori ma a chi si improvvisa tale. Non basta essere carini e magari avere un buon numero di follower sui social, c’è bisogno di altro.

“Io vorrei dire una cosa ai ragazzi o alle ragazze che ci scrivono tante volte, quelli che vogliono fare il nostro lavoro” dice Antonella Clerici mentre Federico Quaranta è ancora in collegamento con il suo E’ sempre mezzogiorno. “Voi sentite come parlano le persone che hanno un italiano forbito, che non devono leggere il gobbo, che sono capaci di tenere un discorso o un dialogo? Ecco bisogna studiare, non bisogna imparare solo a leggere il gobbo, mi raccomando”. Non ha altro da dire, ha detto tutto con poche frasi ma adesso c’è chi si chiede a chi pensasse mentre parlava di gobbo e di linguaggio forbito. Non è complicato, in giro è in tv è pieno di persone che se non hanno il gobbo si sentono persi e se riescono a proseguire non vanno oltre le poche parole che continuano a ripetere. Ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro o studiare e lavorare sodo per arrivare a meritarlo.

“Ogni riferimento a eventi sanremesi è puramene casuale” ha scritto un utente su Twitter. Magari davvero Antonella Clerici si riferiva a qualcuno che ha partecipato a Sanremo 2023, ma resta una ipotesi. Il consiglio della conduttrice è invece ben chiaro.