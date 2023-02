Giovanna Civitillo torna da Antonella Clerici dopo Sanremo: “Quanti chili hai perso?”

Quanti chili ha perso Giovanna Civitillo dopo Sanremo? Tornata in tv da Antonella Clerici le curiosità sulla vita durante il festival

Per preparare e riposarsi dopo Sanremo 2023 Giovanna Civitillo si è presa una lunga pausa da E’ sempre mezzogiorno. E’ tornata oggi e Antonella Clerici entusiasta le ha chiesto un po’ di tutto, dai chili persi a causa di Sanremo 2023 al cantante che lei ha preferito. Bellissima come sempre Giovanna Civitillo non nasconde la felicità per il successo del quarto festival di Amadeus. Immaginavano che sarebbe andata bene, avevano pensato a degli ottimi risultati ma ogni cosa ha superato di gran lunga le aspettative. Ovviamente dietro c’è tanto lavoro, che inizia molti mesi prima con le scelte delle canzoni ma è durante la settimana sanremese che Giovanna Civitillo non ha un attimo di tempo, forse nemmeno per mangiare. Lo sa bene Antonella Clerici che ha condotto due volte il festival, uno da sola, l’altro accanto a Paolo Bonolis.

Giovanna Civitillo i chili persi a Sanremo 2023

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno non si mostrano solo le ricette, si chiacchiera ma si contano anche le calorie, si parla di piatti che fanno ingrassare e di quelli più dietetici, di diete, della difficoltà di dimagrire. Antonella Clerici curiosa chiede a Giovanna Civitillo quanto peso ha perso a causa del festival. In molti pensano che sarebbe un ottimo modo per dimagrire ma la moglie di Amadeus ammettendo che in quella settimana non c’è molto tempo per mangiare confida anche che lei non ingrassa e non dimagrisce, quello è il suo peso e tale resta. Mangia o non mangia ha un suo peso forma e l’ago della bilancia non si sposta.

Invidiatissima Giovanna Civitillo ma lei sorride lasciando capire che lei in realtà non si sente così perfetta come le dicono. Racconta che è vero che l’unico momento in cui riesce a mangiare con un po’ più di calma a Sanremo è la colazione, lo stesso per Amadeus ma lui non è così goloso, lei invece sì.

Il cantante che ha preferito? Non ha dubbi, le è piaciuta molto Elodie ma Marco Mengoni anche per lei è il suo vincitore. Tutti d’accordo, questi sono tra gli artisti che anche E’ sempre mezzogiorno preferisce ma citano subito Mr Rain con il coro dei bambini; senza dimentica Furore di Paola e Chiara.