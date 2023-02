In 4 milioni per dire Ciao a Maurizio Costanzo con Verissimo e Silvia Toffanin

Oltre 4 milioni di spettatori per salutare Maurizio Costanzo su Canale 5 con la puntata speciale di Verissimo

Numeri davvero paragonabili a quello che si conquistano quando ci lascia un regnante, una star. Sono numeri che dimostrano tutto il grande affetto per Maurizio Costanzo, per la sua famiglia, per Maria de Filippi. La puntata speciale di Verissimo dedicata all’ultimo saluto a Costanzo in onda dalle 14 alle 16,30 circa di ieri, 27 febbraio 2023, è stata vista da oltre 4 milioni di persone. E’ stata Silvia Toffanin a gestire in modo impeccabile l’ultimo saluto al giornalista, volto Mediaset ma anche Rai, per oltre 50 anni di carriera. La conduttrice ha voluto al suo fianco una amica e collega di Maurizio, Cesara Buonamici, molto commossa per la perdita di una persona così cara. Tra aneddoti e personali ricordi, la giornalista del TG5 ha saputo omaggiare in modo delicato Costanzo, scegliendo spesso di tacere, in momenti in cui di parole non ne servivano. Insieme a lei anche Katia Ricciarelli, molto amica del conduttore del Costanzo Show. Silvia Toffanin ha preferito seguire in silenzio l’intera cerimonia funebre: non c’era spazio per i commenti, la forza delle immagini è bastata per essere lì, virtualmente, nella chiesa degli artisti gremita di gente. Tutte persone che hanno amato Maurizio: per tanti un padre, per molti un maestro. Come ha ricordato sua figlia Camilla, è stato difficile consolare molte persone, quasi più inconsolabili dei figli, nell’apprendere la notizia della morte. Una notizia che tutti pensavano che mai avrebbero avuto, come se Maurizio, che non credeva nel paradiso, potesse vivere in eterno. Lui che si è sempre chiesto come fosse il dopo, cosa ci fosse dietro l’angolo, oggi i suoi figli se lo immaginano in un cielo pieno di stelle e di star, tutte quelle che ha intervistato. Se li immaginano lì, a condurre un talk, lui grande tra i grandi.

E la puntata di Verissimo dedicata all’ultimo saluto per Costanzo, ci ha raccontato tutto questo, facile pensare che oltre 4 milioni di persone abbiano deciso di seguire il programma. Un ottimo lavoro di tutta la squadra di Canale 5. Anche Mediaset in questo caso, ha dimostrato di essere in grado di coprire, nel migliore dei modi, seppur con tanta difficoltà per il dolore di tutti, una giornata complicata e storia.

I dati di ascolto

Speciale Verissimo – Ciao Maurizio un netto di 3.933.000, 32,27% con i Funerali di Costanzo (14.41 – 16.01) che hanno registrato 4.318.000, share del 35,47% di share.