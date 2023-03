Anna Oxa a Domenica In? Ecco quanto avrebbe chiesto la cantante

Per essere intervistata a Domenica In Anna Oxa avrebbe chiesto un bel po' di soldi. Domenica prossima sarà da Mara Venier?

Si parla del gran colpaccio di Mara Venier perché potrebbe avere Anna Oxa ospite nella prossima puntata. La trattativa pare però sia molto complessa per più di un motivo, uno di questi i soldi chiesti dalla cantante. Anna Oxa sembra non sia ancora nella scaletta di Domenica In ma Davide Maggio regala una anteprima. Sembra quindi che l’indiscrezione sia reale, che la cantante che abbiamo visto snobbare tutti al festival di Sanremo potrebbe concedersi alle domande di Mara Venier. Ci sono due motivi che potrebbero far naufragare del tutto la partecipazione dell’artista a Domenica In. La prima è l’elevato cachet chiesto da Anna Oxa. Ovvio che adesso sono tutti curiosi di sapere quanto ha chiesto Anna Oxa per essere intervista da Mara Venier a Domenica in.

Il cachet di Anna Oxa per Domenica In

Non è solo l’elevata cifra a far pensare che non ci sarà nessuna intervista su Rai 1 nella domenica degli italiani ma anche il contenzioso legale che ha con la stessa azienda. Non dimentichiamo che la partecipazione della Oxa a Ballando con le Stelle finì male e dopo anni c’è ancora una causa in corso.

Torniamo al cachet: si vocifera che Anna Oxa abbia chiesto alla Rai ben 35mila euro per tornare su Rai 1. Un po’ troppi, forse. La settimana scorsa è stata la prima ospite di Belve e sembra, in base a ciò che riferisce Davide Maggio, abbia guadagnato decine di migliaia di euro.

Soldi a parte, Maggio spiega: “Ospitare un’artista che ha questioni legali aperte con l’azienda si scontrerebbe con le policy di Viale Mazzini. Se, infatti, per Belve il problema non si poneva essendo lo show prodotto esternamente, per Domenica In, prodotto internamente da Rai, non sembra ci siano le intenzioni per ripetere l’eccezione fatta per Sanremo 2023”. Quindi, salta tutto o troveranno un accordo?

Sarebbe carino sapere cosa ne pensa Mara Venier di questa intervista e di tutti questi problemi che la circondano; se davvero anche lei è così entusiasta di intervistare Anna Oxa o no.