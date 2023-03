Antonella Clerici emozionata presenta la finale di The Voice Senior

Le anticipazioni di Antonella Clerici per la finale di The Voice Senior. Tutta l'emozione a La vita in diretta

Antonella Clerici è di nuovo in collegamento con La vita in diretta, la finale di The Voice Senior sta arrivando, andrà in onda domani, in diretta. Antonella Clerici è molto emozionata, questa volta, questa edizione di The Voice, sembra la stia vivendo davvero con più ansia, con ulteriore partecipazione emotiva. Le storie e le voci dei concorrenti arrivati in finale hanno colpito non solo il pubblico ma anche la conduttrice. Ad Alberto Matano svela qualche anticipazione ma ricorda anche che appena terminato The Voice Senior, il giorno successivo, sabato 4 marzo, ci sarà la prima puntata della prima edizione di The Voice Kids. A La vita in diretta va in onda non solo la musica del programma di successo ma anche la gran partecipazione di Antonella Clerici.

Antonella Clerici pronta per la finalissima di The Voice Senior

“C’è molta emozione nell’aria, stiamo provando, sono molto agitati naturalmente. Per loro è un sogno, il sogno di una vita per molti di loro, è un ricominciare e un aprirsi a nuove esperienze, a una nuova vita piena di ricordi. Le storie oltre alle canzoni sono poi il succo di questo The Voice senior che a me piace tanto. Ci saranno delle meravigliose canzoni interpretate davvero da pelle d’oca e poi ti posso dare un’anticipazione: un’apertura straordinaria con i grandi successi della meravigliosa Fiorella Mannoia”.

Questa più che mai è stata un’edizione fortunatissima, di grande successo. Antonella Clerici è stata molto coinvolta, lo ammette: “È vero è vero è stata una terza edizione davvero da record. Il primo anno ci ha amato un po’ per la novità ma ti ricordi la pandemia, il secondo anno ci ha scelto e il terzo anno ci ha voluto proprio bene e quindi devo dirti che anch’io mi affeziono moltissimo ai concorrenti e ogni tanto poi mi arrabbio con i coach quando non si girano perché io conoscendo la storia prima di loro magari mi appassiono di più alla loro vita che al modo di cantare e quindi mi girerei sempre. E’ vero che loro ascoltano la voce, il programma si chiama The Voice perché ascoltano solo la voce quindi è normale. Però questi 12 finalisti davvero si meritavano di essere qui con le loro storie. Domani sera noi le racconteremo perché anche siamo andati a trovarli nel loro paese dove vivono, nelle loro città, nelle loro realtà”.