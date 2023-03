A E’ sempre mezzogiorno i finalisti di The Voice Senior: “Stasera sarete voi a votare”

Antonella Clerici ospita i finalisti di The Voice Senior e ricorda una cosa al pubblico

Inizia la puntata di oggi 3 marzo 2023 di E’ sempre mezzogiorno, è venerdì e Antonella Clerici apre con tutti i finalisti di The Voice Senior. E’ tutto pronto per la finale di The Voice di questa sera. Tutto andrà in onda in diretta e per questo l’emozione è davvero alle stelle. Non si conosce ancora il nome del vincitore e poi le anticipazioni rivelano una puntata incredibile, ricca di emozioni, di sorprese e di voci bellissime. Una finale di The Voice Senior attesissima e piena di energia Antonella Clerici nello studio di E’ sempre mezzogiorno presenta tutti i concorrenti. Chiede al suo pubblico di restare a casa per ammirare i 12 magnifici finalisti. Magnifici per le loro voci, per le loro storie, per le loro età, per alcuni davvero incredibili.

Chi sono i finalisti di The Voice Senior?

“Chi ha seguito naturalmente The Voice già li conosce e già li ama; stasera mi raccomando sarete voi poi a votarli. Tra l’altro appuntamento importante a questo weekend perché vi ricordo che stasera i senior e poi domani sera cominceremo invece con due speciali sui Kids”. Antonella Clerici ricorda che stasera sarà il pubblico da casa a votare e a scegliere il vincitore di questa terza fortunatissima edizione. I coach sono tutti emozionati, tesi, ognuno desidera vincere con il proprio preferito.

Dalle prove si è già scopeto che in apertura ci sarà Fiorella Mannoia, quindi alle 21:30 tutti davanti alla tv su Rai 1.

E’ l’ultima opportunità di esibirsi sul palco per le voci over 60 ed è l’ultima per i team di Loredana Bertè, Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio e Clementino. Per il vincitore la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Universal Music’.

Ecco chi sono i finalisti di The Voice Senior 3: