Domenica IN 5 marzo 2023: puntata ricchissima di ospiti ed emozioni. Grande attesa per il cast di Mare Fuori

Una puntata ricchissima quella di Domenica IN che ci aspetta oggi, 5 marzo 2023 su Rai 1: ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti

Tutto pronto per una nuova puntata di Domenica IN. Domenica 5 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai 1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la venticinquesima puntata dell’edizione 2022/2023 di “Domenica In” condotta da Mara Venier. Una nuova lunga diretta per un pomeriggio in compagnia di Mara Venier che torna dopo il Tg delle 14 dopo l’emozionante puntata andata in onda la scorsa settimana, con il toccante omaggio fatto a Maurizio Costanzo, a due giorni dalla sua morte. Oggi si cercherà di raccontare, emozionarsi, divertirsi. E non mancheranno però le lacrime perchè per la prima volta, dopo la morte della sua adorata moglie, Lino Banfi torna in tv.

Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà in questa nuova puntata di Domenica IN ricca di ospiti ed emozioni.

Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti del 5 marzo 2023

Gli attori di ‘Mare Fuori’, tra cui Nicolas Maupas (Filippo Ferrari), Giacomo Giorgio (Ciro Ricci) e Raiz (Don Salvatore Ricci), la serie tv del momento in onda il mercoledì sera su Rai2, saranno i protagonisti di un incontro con alcuni fan che, insieme a Mara Venier, gli porranno alcune domande in studio. Ci saranno delle belle sorprese perchè, come si è visto nelle prove, ci saranno anche molti altri attori di Mare Fuori pronta a rispondere alle domande dei fan e non solo.



Tanti gli ospiti in studio Lino Banfi e la figlia Rosanna, che in una lunga intervista ripercorreranno i momenti più belli e intensi vissuti al fianco dell’amata Lucia Zagaria, moglie di Lino e mamma di Rosanna e Walter, scomparsa il 22 febbraio scorso, all’età di 85 anni.

Loretta Goggi impegnata nelle prove dello show ‘Benedetta Primavera’, che vedremo su Rai 1 a partire da venerdì 10 marzo, farà un’incursione nello studio di Mara Venier per dare qualche anticipazione sul nuovo show che segna il suo ritorno alla conduzione nel quale canterà, imiterà e duetterà con tanti ospiti a sorpresa. Alessandro Siani impegnato in teatro con il suo spettacolo “Extra Libertà – Live Tour”, parlerà del suo legame con Napoli e di un tema a lui molto caro come l’amicizia, al centro anche del suo ultimo film dal titolo “Tramite Amicizia”, campione di incassi nelle sale cinematografiche.

LDA e Colla Zio reduci da Sanremo, Fabio Concato con i suoi grandi successi per lo spazio dedicato alla musica. LDA non era stato presente per motivi logistici nella puntata post Sanremo di Domenica IN ma questa settimana da il bis. Ieri sera infatti il pubblico ha avuto modo di vederlo a Ciao Maschio, oggi si torna in tv con Mara Venier.

Fabio Concato accompagnato dall’orchestra di ‘Domenica In’ diretta dal maestro Stefano Magnanensi, canterà alcuni suoi successi come “Domenica Bestiale”, “Rosalina” e “Fiore di Maggio”, mentre tra i cantanti del ‘Festival di Sanremo 2023’ ci saranno LDA con “Se poi domani” e i Colla Zio con “Non mi va”.