Guardando The Voice Senior Lino Banfi ha capito che Lucia non c’era più

E' guardando la finale di The Voice Senior che Lino Banfi ha capito che davvero Lucia non c'era più

A Lucia, la moglie di Lino Banfi, piaceva tantissimo guardare The Voice Senior, il programma di Antonella Clerici. Venerdì scorso c’è stata la finale di The Voice e Lino Banfi per la prima volta ha guardato il programma di Antonella Clerici senza avere sua moglie accanto sul divano. A Domenica In racconta che è successo qualcosa, che continua a sentire sempre la presenza della sua Lucia, sente la sua voce ma non c’è più e venerdì scorso gli è capitata una cosa che pensa succeda a molti quando perdono una persona così cara. Stava seguendo The Voice Senior e Antonella Clerici ha mandato la pubblicità; Lino Banfi ha notato che per la prima volta la Clerici non aveva usato la parola reclame ma pubblicità. “Mi rimase talmente impressa la cosa che io automaticamente dissi a Lucia ‘stavolta ha detto pubblicità non ha detto reclame’ e poi mi resi conto che Lucia non c’era più… Era venerdì scorso, e credo che succeda a tutte quelle persone che pensano una persona cara”.

Lino Banfi la sua forza a Domenica In

Trova tutta la forza possibilità Lino Banfi; nello studio di Domenica In tutto lo spazio è per la sua Lucia che da due settimane non c’è più, per la sua piccoletta che è stata così grande. Si commuove spesso, gli occhi si fanno rossi e lucidi più volte mentre scorrono le immagini del matrimonio, delle nozze d’oro, delle loro interviste, la loro vita sempre insieme, trova però sempre la forza di tornare a sorridere. Ha accanto sua figlia Rosanna ma lei è più emozionata del suo papà, la mancanza di mamma Lucia si fa sentire forte.

Lino Banfi trova anche la forza di cantare, sempre e ancora per Lucia, dolcissimo, lei è e sarà la donna della sua vita e oggi è diventata il suo angelo. E’ immensa la mancanza e venerdì scorso Lino Banfi sul divano di casa sua, da solo, era convinto di guardare The Voice Senior come sempre con sua moglie accanto, ma quando le ha rivolto la parola commentando cosa aveva detto Antonella Clerici ha visto che non c’era più. Sente la sua presenza, la sua voce, la mano che ha continuato a tenergli fino alla fine, soprattutto nell’ultimo periodo, negli ultimi terribili giorni di vita.