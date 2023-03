Mara Venier apre Domenica IN salutando Maria de Filippi la sua “dirimpettaia”

Mara Venier saluta Maria de Filippi da Domenica In: un dolce pensiero

Un nuovo “scontro” a distanza tra Domenica In e Amici 22 nel pomeriggio del 5 marzo. Su Canale 5 sta andando in onda la puntata del talent che non era stata trasmessa la scorsa settimana, mentre su Rai 1 in diretta, una nuova puntata di Domenica IN, con Mara Venier. E la conduttrice, dopo la sigla iniziale del suo programma, ha subito voluto salutare Maria de Filippi, la sua dirimpettaia. E’ forte il legame tra Maria e Mara, la De Filippi è stata la sola a rivolere Mara in tv, dandole una nuova occasione, quando in Rai non era la benvenuta. E Mara non lo dimentica, ricordando quanto siano stati belli gli anni in cui a Mediaset, si è sentita in famiglia, nonostante per lei casa fosse Rai 1. Domenica scorsa Mara Venier aveva dovuto condurre una di quelle puntate che mai avrebbe voluto fare. Una puntata dedicata a Maurizio Costanzo, a due giorni dalla sua morte. Oggi Mara, ha quindi voluto salutare, a distanza, Maria de Filippi, mandandole un grande abbraccio. Un super abbraccio alla sua dirimpettaia e un bacio alla conduttrice che prima di essere “una rivale” è una amica.

Il saluto di Mara Venier a Maria de Filippi

In apertura, prima di dare il via alla puntata di Domenica IN di oggi, Mara ha quindi salutato Maria, in onda oggi su Canale 5 con la puntata di Amici 22 registrata prima della morte di Maurizio Costanzo. Un bel gesto che sicuramente Maria de Filippi apprezzerà.

Le parole di Mara per Maria

“Che dolore, che squarcio al cuore. Tra le tante affinità che abbiamo io e Maria c’è anche come abbiamo sempre protetto i nostri mariti, al limite di essere un po’ ‘rompi’ – ha detto Mara Venier nella sua intervista per la rivista Gente – Le attenzioni sul cibo, la dieta, le visite, il riposo. Ci ha avvicinate questo modo identico di concepire la cura verso l’altro, che poi, pensandoci, è un essenziale ingrediente dell’amore”.