Resta con me vince ma cala vistosamente. Boom per Tv8, si difende bene Fazio su Rai 3

Vince la serata del 5 marzo 2023 la fiction di Rai 1 Resta con me ma gli ascolti calano vistosamente: bene la formula 1 su Tv8, ecco tutti i dati

Torna il nostro appuntamento con i dati di ascolto: quali sono i numeri del 5 marzo 2023? Continua la sfida della domenica sera tra la fiction di Rai 1 Resta con me le altre proposte. Da Che tempo che fa a lo Show dei record su Canale 5: che cosa hanno guardato gli italiani il 5 marzo 2022? Gli spettatori hanno premiato ancora una volta Resta con me, la fiction di Francesco Arca che vince la serata senza troppi sforzi. Non una serie particolarmente brillante quella di Rai 1, per ascolti, ma fa il suo, il tanto che basta per vincere la prima serata e dare dei buoni numeri alla prima rete. Va detto che, considerata la lunghezza del racconto, ci sono ancora altre puntate da mandare in onda, 8 in tutto, il rischio che si possa calare ancora, è notevole.

Una serata, quella del 5 marzo, caratterizzata dal ritorno della Formula 1 su Tv8 , rete che quindi migliora i suoi ascolti in prima serata. Si difende bene Che tempo che fa mentre Canale 5 continua sullo stesso trend di sempre con Gerry Scotti che non va oltre il 14% di share. Ma vediamoli i numeri di questa prima serata della domenica.

Gli ascolti del 5 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Resta con me alla terza puntata in onda ieri, incassa una media di 3.596.000 spettatori pari al 19.8% di share. Si scende sotto i 4 milioni, si scende sotto il 20 % di share.

Su Canale 5 Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.340.000 spettatori pari al 14.2% di share.

Su Italia1 il film Jason Bourne ha intrattenuto 807.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.745.000 spettatori (13.4%) mentre – dalle 22.24 alle 0.12 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.617.000 spettatori (11.5%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 482.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 768.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain è stato seguito da 1.150.000 spettatori con il 6.1% di share.

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 707.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Blue Bloods ha interessato 764.000 spettatori con il 3.9%. Sul Nove la nuova stagione di Cambio Moglie segna 246.000 spettatori con l’1.3%