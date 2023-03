Amici 22 è da record di ascolti: Domenica In questa volta crolla

Domenica IN questa volta crolla: Amici 22 torna su Canale 5 ed è da record di ascolti co la puntata del 5 marzo 2023, ecco i numeri

E’ un distacco importante quello che tra la puntata di Domenica In del 5 marzo e quella di Amici 22. Quasi 1 milione di spettatori di differenza tra il programma di Rai 1 e quello di Canale 5. Un dato che non può che essere sottolineato. Nonostante la presenza del cast di Mare Fuori 3, su cui si puntava tanto per conquistare il pubblico dei giovanissimi, questa volta Domenica In non solo non supera i 3 milioni di spettatori ma nella seconda e terza parte cala vistosamente, con Amici e Verissimo che sono molto distanti da Rai 1. A influire, almeno per quello che riguarda la prima parte del pomeriggio, quasi certamente la curiosità rispetto al ritorno di Amici e al ritorno di Maria de Filippi in tv. Molti spettatori hanno tra l’altro erroneamente pensato che la puntata in onda ieri, fosse stata quella registrata venerdì dimenticando invece, che era una delle registrazioni risalenti a prima del lutto di Maria. Sta di fatto però, che il pomeriggio di Canale 5 si è avvicinato al 26% di share, numeri importanti.

Vediamo nel dettaglio i numeri della domenica pomeriggio.

Gli ascolti record per la domenica di Canale 5: ecco i dati del 5 marzo 2023

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.888.000, 20,71%, lo speciale di Amici di Maria De Filippi 3.356.000 telespettatori, share 25,76%, mentre Verissimo ha registrato 2.557.000, 20,76% e nei Giri di Valzer 2.370.000, 18,39%.

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.280.000, 16,34%, nella prima parte 2.692.000, 20,34%, nella seconda 2.128.000, 17,30% e nella terza 1.966.000, 15,69%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.782.000, 14,02%.

Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 539.000, 3,93%. Vorrei dirti che… 267.000, 2,12%; Atletica Leggera Campionati Europei Indoor un netto di 676.000, 5,13%. Lo sport salva Rai 2 dal tracollo. Il programma di Elisa Isoardi continua a essere un flop.

Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.032.000, 7,99%, e nel segmento Il mondo che verrà 757.000, 6,12%; quindi Rebus 640.000, 5,19%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 886.000, 7,15%, e nel programma 1.323.000, 9,86%.

