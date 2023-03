Il commissario Riccardi 2 torna e batte senza sforzo il GF VIP 7: Signorini cresce ma non basta

Buono l'esordio del Commissario Riccardi che con la prima puntata della seconda stagione supera i 4 milioni di spettatori: ecco i dati auditel di ieri

Ancora fiction contro reality al lunedì sera ma questa volta Alfonso Signorini si scontra con Lino Guanciale ( come era accaduto con Sopravvissuti). Cosa ci dicono quindi i dati di ascolto del 6 marzo 22023? I dati auditel relativi alla prima serata di ieri ci rivelano che a vincere nella gara agli ascolti tv del prime time è Il commissario Ricciardi con oltre 4 milioni di spettatori per la prima puntata della seconda stagione. Niente da fare per il Grande Fratello VIP 7 che neppure con lo scandalo legato alle decisioni di Berlusconi e alle punizioni ha incollato al video una media superiore del solito. Ottimo lavoro per Rai 1 che porta un’altra fiction a vincere nella prima serata del lunedì. Tra l’altro, essendo Il commissario Riccardi una vera e propria serie di nicchia, non adatta a tutto il pubblico , ma impeccabile sotto ogni punto di vista, dalla regia alla sceneggiatura passando per il cast, i 4 milioni della prima puntata, sono un dato eccellente.

Parlando di quello che è successo su Canale 5 con il Grande Fratello VIP 7, possiamo senza dubbio dire di aver visto la puntata più finta della storia dei reality. E meno male che Alfonso Signorini ci ha ricordato che gestire un reality è difficile proprio perchè succedono cose ingestibili, anche brutte da vedere, essendo tutte cose vere. Dimentica però che tutti possono mentire, un po’ come è accaduto ieri sera, con delle scuse fatte da chi non pensava di essere in torto. Con un clima di pace e amore che è del tutto fittizio e non rispecchia in nessun modo quello che è successo in sei mesi in quella casa. Che questa edizione fosse nata sotto una pessima stella, lo si era capito sin da settembre, ma del resto sono anni che diciamo che il primo problema di questo reality è il conduttore. Si studia per diventare tali, non ci si improvvisa. E se alla prima edizione aveva senso affidare il GF VIP a Signorini, per il merito di un cast stellare, da tempo le cose non sono più le stesse, visto che i concorrenti sono sconosciuti che anche un conduttore di rete Milano centro, potrebbe portare in prima serata.

Gli ascolti del 6 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Il Commissario Ricciardi 2 ha appassionato 4.039.000 spettatori pari al 21.5% . Ottimi numeri per la fiction che in sovrapposizione batte senza sforzi il reality di Canale 5.

Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.25 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.915.000 spettatori pari al 22.6% di share. L’attesa per via del discorso fatto da Signorini ha funzionato ma neppure questa puntata è andata oltre i 3 milioni di spettatori.

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.346.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 928.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.109.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 768.000 spettatori con il 5.1% di share.

Su La7 Rob Roy ha registrato 362.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 Genitori vs Influencer segna 290.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 515.000 spettatori con il 2.6% (secondo episodio in replica: 230.000 – 2.2%). Ottimo come sempre Panella, il programma del Nove è una vera perla nel palinsesto della generalista.