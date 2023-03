Bianca Balti parla della violenza subita e della sua strana reazione

A Belve il coraggio di Bianca Balti di raccontare della violenza subita ma soprattutto della sua strana reazione

Tra gli ospiti di stasera 7 marzo 2023 di Francesca Fagnani a Belve Bianca Balti. In prime time su Rai 2 Bianca Balti ha raccontato come sempre molto della sua vita, del suo presente, del suo passato, anche di una violenza subita da ragazzina. Aveva 18 anni ed era a un rave, confessa che non era lucida. Niente di sconvolgente, perché non è la prima volta che la top model 38enne rivela gli errori del passato, le sue fragilità. Questa volta però dice anche altro, non parla solo dello stupro, di come è accaduto, ma anche di un dolore proseguito con altro, nel tentativo di pensare che nonostante quella violenza tra lei e quel ragazzo ci fosse una storia. Era il suo modo per proteggersi e lo confida a Francesca Fagnani, a Belve, spiegando quanto fosse triste quel suo comportamento.

Cosa ha fatto Bianca Balti dopo avere subito violenza

Si sofferma su quanto accaduto la sera di 20 anni fa e racconta che a quel rave era in stato di ebbrezza, che non era lucida. C’era un ragazzo che aveva conosciuto quella sera e che gli piaceva. C’è stato un bacio ma per lei non doveva esserci altro, invece l’ha violentata. Non l’ha mai denunciato, non per paura, non per dimenticare ma perché il suo desiderio era quello di trasformare lo stupro in amore.

“Pensa che tristezza… Dopo quella sera l’ho cercato per tantissimo tempo. Io andavo a tutti i rave sperando di incontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia tra noi e non uno stupro. Avevo bisogno di normalizzare questa esperienza” ha confidato Bianca Balti.

Tempo dopo l’ha incontrato davvero ma dopo anni, quando era già modella: “Usciva da un sert. Mi ha fatto piacere vederlo, nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo solo amici”. E’ incredibile come Bianca riesca ad essere sempre così sincera e vera, capace di dire quello che altri non confesserebbero mai.

Una serie di dolori nella vita Banca Balti, non si risparmia nel confidare nemmeno la sofferenza per la scelta di sua figlia Matilde di andare a vivere con il padre e non di stare più con lei.