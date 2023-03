Al Bano e l’amore per Loredana Lecciso: “Adesso vediamo la vita cosa ci riserva”

A Belve Al Bano ha parlato del rapporto che ha con Loredana Lecciso e di quello che gli dava fastidio

Al Bano Carrisi a Belve ha parlato anche d’amore, quello che lo lega da ormai decenni a Loredana Lecciso. Tra alti e bassi alla fine la loro storia d’amore ha superato tutte le crisi, sono una coppia solida. Al Bano e Loredana Lecciso forse non si sposeranno mai, è un’esperienza che il cantante non desidera ripetere, forse anche lei non lo vuole. Al Bano riduce tutto ad un ammasso di carte che adesso non gli piace più. Erano giovanissimi lui e Romina Power quando si sono sposati, forse sarà per sempre quello l’unico matrimonio della sua vita ma la sua vita, il suo futuro è con la Lecciso. Forse è la prima volta che parla della sua compagna senza nascondere nulla. In passato hanno più volte evitato generando dubbi, facendo spettegolare la cronaca rosa.

La verità è che Loredana Lecciso l’ha aiutato a superare un momento durissimo della sua vita. Poi con il passare degli anni e quando lei ha iniziato ad apparire, a fare televisione c’erano cose che non sopportava.

“La cosa che più mi dava fastidio in quel periodo era che di tutte le cose che faceva lei era a me che attribuivano la regia. Io non ho mai messo alcun veto ma non volevo alcuna paternità” ecco la verità, Al Bano l’ha sempre lasciata libera, anche di sbagliare, anche di fare quello che a lui non piaceva per niente.

“In quegli anni ha fatto delle cose per le quali ci si chiedeva se avesse coraggio oppure se non conoscesse il mezzo televisivo. Io non le condividevo e non ero solo io. Però ha vinto lei, siamo ancora qua. Non ho mai reagito, sono sempre stato spettatore. Adesso non vuole più andare in televisione”.

A legarli non sono solo i due figli, Al Bano jr e Jasmine. “Ha fatto due figli straordinari, lei è una donna molto intelligente e adesso vediamo la vita che cosa ci riserva. Il pericolo è sempre dietro l’angolo”. Non si sbilancia più, anche se con Loredana Lecciso non l’ha mai fatto. La vita gli ha dimostrato che tutto può cambiare in un attimo.

“Se mi risposerei? Il matrimonio l’ho fatto, ho già avuto un’esperienza. Quell’ammasso di carte non mi piace più”.