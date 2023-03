L’amicizia tra Serena Autieri e Michelle Hunziker svela il dolore e le delusioni

Michelle Hunziker con Serena Autieri racconta del dolore di certe notti, delle risposte al telefono in piena notte, del gelato che consola

Michelle Hunziker e Serena Autieri non sono semplici amiche, entrambe conoscono dolori e delusioni dell’altra. E’ sul palco di Michelle Impossibile che ieri sera hanno portato il loro inno all’amicizia femminile ma le loro parole e la canzone che hanno scelto sono andate ben oltre l’8 marzo. Tutti conoscono solo una parte di ciò che è accaduto nell’ultimo anno nella vita di Michelle Hunziker. La separazione da Tomaso Trussardi dopo 10 anni di matrimonio e dopo un primo matrimonio fallito; poi la storia durata meno di un’estate con Giovanni Angiolini, ma che per la Hunziker era sembrata una storia ben più importante. Poi è accaduto altro tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, forse davvero hanno riprovato a ripartire insieme ma non è andata. La conduttrice ha dovuto imparare a dire dei no che in passato non aveva mai detto, ha trasformato la sua vita e ha pianto, è stata malissimo. L’ha svelato ieri sera prima di cantare emozionata accanto a Serena Autieri. “That’s what friends are for” di Dionne Warwick è il brano che hanno scelto, una dedica d’amore per loro due, per le donne.

Michelle Hunziker: “Quando la vita ti butta addosso tutto quello che non ti aspetti”

Un’amica vera è lì accanto a te quando stai male e quando stai bene.“La migliore amica è la sorella che ti scegli” ha aggiunto Serena Autieri ma Michelle Hunziker ha svelato molto, ha raccontato in poche parole del dolore, del bisogno che ha avuto di avere accanto Serena.

“Sai cosa mi piace dell’amicizia? Che ti fa sentire al sicuro. Un’amica c’è sempre, anche quando la vita ti butta addosso tutto quello che non ti aspetti, quello che desideri, ma anche quello che pensi di non riuscire a sopportare. Ti risponde anche quando chiami alle quattro del mattino e arriva col gelato d’emergenza, che mangiamo rigorosamente col cucchiaio grosso, perché non ci facciamo ridere dietro”.

Un’emozione fortissima per entrambe ma Michelle non è riuscita a proseguire, la sua voce si è spezzata, il loro legame, i ricordi, una presenza forte.