Benedetta Primavera da stasera su Rai 1, Loretta Goggi e i suoi ospiti

E' tutto pronto per il debutto di Benedetta Primavera: ecco come sarà il nuovo show di Rai 1, gli ospiti di Loretta Goggi

Sarà uno show ricco di emozioni, musica, spettacolo, risate . Ma nessuna autocelebrazione, su questo Loretta Goggi è stata abbastanza chiara e lo ha ricordato e soprattutto ribadito nel corso della conferenza stampa di ieri e di tutte le interviste di questi giorni. Spettacolo, varietà, intrattenimento, ma non uno ritratto o una celebrazione di quello che ha fatto nel corso della sua lunghissima carriera: Benedetta Primavera sarà molto altro e noi lo scopriremo da stasera. A 30 anni di distanza, da venerdì 10 marzo per quattro appuntamenti, Loretta Goggi torna alla guida di un grande show in prima serata su Rai 1. “Benedetta Primavera”, una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Quello di Loretta Goggi sarà una sorta di viaggio in cui, in qualche modo, si racconterà anche la storia della tv italiana. Insieme alla Goggi, sul palco di Benedetta Primavera, anche Luca e Paolo.

Già enfant prodige, Loretta Goggi ha una carriera professionale che ha attraversato lo spettacolo italiano in lungo e in largo. Un’artista dai mille talenti e dai tanti primati: è stata, ad esempio, la prima donna a condurre un quiz televisivo, a presentare il Festival di Sanremo, la prima donna a fare imitazioni nella storia della televisione italiana.

Benedetta primavera arriva su Rai 1

“Benedetta Primavera” è la summa delle innumerevoli doti di Loretta: in ciascuna delle quattro imperdibili puntate si tratterà un tema diverso, passando liberamente da “ieri” a “oggi” attraverso personaggi, generi dello spettacolo, momenti memorabili della cultura pop prendendo spunti anche dalle preziose Teche Rai. Un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente.

In ogni episodio tanti ospiti: vecchi compagni con cui rievocare – tra emozione, chiacchiere, gioco, balletti, musica e divertimento – programmi e amici di un tempo e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (tra cui Guillermo Mariotto e la Regina Elisabetta d’Inghilterra) e sorprese per i suoi ospiti.

Benedetta Primavera gli ospiti della prima puntata 10 marzo 2023

Tra gli ospiti della prima puntata, Heather Parisi per ricreare le atmosfere della prima edizione di “Fantastico”, il mitico show della Rai, e l’attrice Chiara Francini. Non mancherà, ovviamente, la musica, con alcuni duetti impossibili: sul palco, Mietta e Anna Tatangelo che magicamente duetteranno rispettivamente con Mia Martini e Whitney Houston. Con Bruno Vespa, invece, si parlerà della censura e delle parole vietate nella storia della televisione. Nel corso del primo appuntamento spazio poi a un momento dedicato al politically correct con Marco Giallini. Altro ospite Claudio Amendola, per un excursus sugli sceneggiati di un tempo.