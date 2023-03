Dopo Ilary anche Totti a Belve? Francesca Fagnani fa il colpaccio

Francesco Totti sarà ospite in una delle prossime puntate di Belve? L'indiscrezione corre sui social

Media di 900 mila spettatori per le prime puntate di Belve, e come sempre grande riscontro sui social per il programma di Francesca Fagnani che forse piace più nella bolla del Twitter che al pubblico a casa. I numeri restano comunque buoni, visto che Belve era un programma da prima serata. Riesce a fare dati molto più interessanti di altri format, anche se, ricordiamolo, i costi per ogni puntata del programma di Rai 2, sono molto alti. Alla rete al momento, tutto questo non interessa e si va avanti. Con una anticipazione scoppiettante che riguarda la puntata di Belve in onda la prossima settimana. Nella puntata del 21 marzo, secondo le anticipazioni di CheTvFa, tra gli ospiti dovrebbe esserci anche Francesco Totti. Un vero colpaccio della Fagnani che aveva intervistato nella passata edizione del programma, Ilary Blasi 8 intervista di cui molto si era parlato sui giornali) e adesso sarebbe pronta ad avere Francesco Totti, per la prima volta in tv dopo la separazione, lo scandalo, la nuova vita al fianco di Noemi.

Francesco Totti a Belve?

C’è nell’aria una intervista di Silvia Toffanin alla sua amica Ilary, che potrebbe finalmente approdare a Verissimo, dopo mesi in cui il pubblico aspetta le sue dichiarazioni pubbliche. Non ci sono mai state, visto che a parlare, è stato solo Totti con la sua famosa intervista per il Corriere della sera. E Totti a quanto pare, anche questa volta avrebbe deciso di giocare d’anticipo, accettando di farsi intervistare dalla Fagnani in attesa dell’ospitata della sua ex moglie, su Canale 5, a ridosso del debutto dell’Isola dei famosi. Solo anticipazioni e indiscrezioni al momento. Non possiamo che tenervi aggiornati anche per capire quali saranno le mosse di Totti e di Ilary nelle prossime settimane. I due ormai sono separati e vivono serenamente le loro vite, hanno altre storie e hanno anche voltato pagina. Ma forse, una leggera maretta, agita le acque…

Non possiamo che attendere le due interviste. Se quella di Ilary sarà forse più amichevole e romantica, visto che si gioca in casa, per Totti le cose potrebbe essere più complicate, visto che ha scelto la Belva di Rai 2. Non vuole essere certo da meno, se la sua ex moglie ce l’ha fatta, lui perchè non dovrebbe?