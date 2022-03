Ilary Blasi a Belve smentisce ancora i tradimenti e torna a parlare di complotto

Dopo Verissimo, Ilary Blasi si concede di nuovo e questa volta accetta il faccia a faccia con Francesca Fagnani, non una amica come Silvia Toffanin ma una che di domande pungenti e ficcanti, ne ha sempre a iosa. E nella puntata di Belve del primo aprile 2022, la Blasi risponderà proprio alle domande della giornalista. Chiaramente si parlerà anche del tradimento, o meglio, del presunto tradimento, suo e di Francesco Totti, dell’amante allo stadio e del resto. Si riprende da dove Ilary aveva lasciato: nel salotto di Verissimo, la Toffanin aveva spiegato che quando ha visto l’unica foto della presunta amante di Totti, ha capito che era tutto un complotto. Una foto allo stadio non ha nessun significato, soprattutto se a pochi passi da Totti ( anche se non si era visto nella foto in questione) c’è suo figlio Christian. La Blasi ribadisce quindi la sua convinzione nell’intervista con Francesca Fagnani a Belve e torna a parlare di questo complotto. La conduttrice le chiede quindi, chi possa averlo ordito ma la Blasi ha ammesso di non essersi fatta un’idea. “Devo essere sincera non mi sono chiesta chi” ha detto la conduttrice dell’Isola dei famosi, forse ha pensato sempre ai “soliti” ma non può puntare il dito, non avendone certezze e non avrebbe quindi senso.

Ilary Blasi a Belve: nessun tradimento, nessuna crisi

La conduttrice di Canale 5 ha spiegato a Francesca Fagnani che non c’è stato nessun tradimento, come aveva detto anche dalla Toffanin e ha aggiunto che la coppia scoppierebbe, se dovesse succedere. “La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?” chiede Francesca Fagnani. “No, né dell’uno né dell’altra” ha detto la Blasi.

Oggi pomeriggio è stato pubblicato un primo estratto di questa attesissima intervista, che sarà molto più lunga e che sicuramente ci racconterà anche altro della Blasi e di questa storia che ha riempito le pagine dei giornali e le pagine dei siti web per giorni ( e chissà che cosa sarebbe successo se non fosse scoppiata la guerra in Ucraina).

Tra le altre domande, la Fagnani ha anche chiesto a Ilary Blasi quale fosse la rosa dei nomi per i figli e la conduttrice di Canale 5 ha ammesso che c’era anche “Roma” nella lista…Forse Isabel e Chanel sono due opzioni decisamente migliori!