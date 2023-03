Jessica Morlacchi in lacrime per Melissa di The Voice Kids: “Falle tu le scelte”

Jessica Morlacchi non smette di piangere ascoltando Melissa di The Voice Kids, pensa al suo periodo buio

Serena Bortone prova a non far più piangere Jessica Morlacchi nello studio di Oggi è un altro giorno mentre Melissa, la vincitrice di The Voice Kids, è in collegamento da casa con la sua famiglia, ma non ci riesce. Jessica Morlacchi non solo continua a piangere ma racconta che anche sabato sera era nelle stesse condizioni mentre sul letto seguiva Antonella Clerici e i ragazzini cantanti nel suo nuovo programma. Melissa Agliottone ha sorpreso tutti con la sua voce, con il suo talento ma le lacrime della Morlacchi non sono solo per l’emozione che regala la bravura della giovanissima vincitrice. Melissa racconta che indossava il berretto come protezione perché si sentiva insicura. Si è poi sentita più forte fino a togliere il cappello. Ringrazia gli altri concorrenti, ringrazia Loredana Bertè che non credeva così dolce, pensava fosse una persona più dura.

Il consiglio di Jessica Morlacchi a Melissa, la vincitrice di The Voice Kids

Tantissimi talenti nella prima edizione di The Voice Kids, voci e interpretazioni da brividi e Jessica Morlacchi non frena le lacrime.

Jessica è salita sul palco del festival di Sanremo quando aveva solo 13 anni, si rivede in quelle immagini di The Voice Kids ma la sua non è solo emozione per i ricordi belli. La cantante ha raccontato più volte del periodo difficile che ha vissuto qualche anno dopo, del peso che ha sentito fortissimo, dell’arrivo degli attacchi di panico. Serena Bortone insiste e Jessica Morlacchi sincera spiega che i bambini sono ingenui e puri, sembra voler dire che lei ha scoperto con il tempo che non è tutto così semplice e divertente.

“Non riesco a vedere The Voice Kids, non ce la faccio a vedere i bambini perché torno indietro, sono belli o bambini e non sanno cosa c’è dietro, sono ancora purissimi…” ma la Bortone la ferma e le chiede di dare un consiglio alla dodicenne.

“Il consiglio più grande che posso darti sarò ripetitiva ma la prima cosa è la scuola e poi falle tu le scelte, nel senso le scelte falle tu, sì ascolta i genitori ma poi scegli tu quello che più ti piace fare”. C’è molto dietro le parole della Morlacchi, c’è una sofferenza che ha dovuto imparare a gestire ma che salta ancora fuori.