Armando sgama Desdemona, Maria la manda via ma lei non si capacita e piange

Maria ha deciso di "cacciare" Desdemona da Uomini e Donne dopo la segnalazione ricevuta da Armando

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 15 marzo 2023, c’è stato modo di scoprire il motivo per il quale alla fine Desdemona è stata mandata via. Nelle anticipazioni si era molto parlato di quello che era accaduto nelle registrazioni di queste puntate, ma poco si era capito dei fatti. Oggi tutti i tasselli sono andati al loro posto. Tutto è iniziato dalla segnalazione ricevuta da Armando Incarnato. Ebbene si, ancora una volta, qualcuno ha pensato bene di contattare lui e non la sacra reda…Difficile comprendere come sia possibile, ma succede. Questa persona ha inviato ad Armando degli audio, a parlare del programma, e non solo, era proprio Desdemona che spiegava che stava cercando di allungare il brodo, che avrebbe sfruttato il più possibile la sua presenza nello studio, anche perchè ha una carriera avviata da attrice. Armando ha spiegato di aver visto anche delle chat, tra Desdemona e il suo manager, i due si mettevano d’accordo sulle mosse da fare. In un secondo momento Maria de Filippi ha anche spiegato che la redazione ha poi scoperto che questo ragazzo, più giovane di Desdemona, aveva fatto il casting per partecipare al programma ma la redazione non lo aveva richiamato. Desdemona ha smentito questa situazione, dicendo che lei si è innamorata di Giuseppe ma che ha solo preso del tempo perchè le sembrava impossibile che potesse succedere dopo un mese.

La segnalazione di Gianni Sperti su Desdemona

Ad aumentare i dubbi sul reale interesse della donna nei confronti del programma e dello scopo principale, ossia quello di trovare l’amore, anche un’altra segnalazione ricevuta da Gianni Sperti. Alcuni spettatori gli hanno fatto sapere di aver ricevuto su instagram un messaggio promozionale da parte di Desdemona che vendeva un colloquio con lei per soli 30 euro. “Non mi devo vergognare di nulla, questo è il mio lavoro” ha detto Desdemona.

Maria chiede a Desdemona di lasciare lo studio

Maria de Filippi ha quindi chiesto alla donna di lasciare lo studio. Ma poco dopo Desdemona è tornata, per scusarsi ma anche per dare la sua spiegazione. Le parole però non sono servite a molto e alla fine il risultato non è cambiato, nonostante le sue lacrime. “Non sono rientrata per farmi vedere, avevo chiesto di parlarti in privato per provare a spiegarmi” ha detto la dama di Uomini e Donne. Il confronto con Maria è però avvenuto pubblicamente. E alla fine le cose non sono cambiate. “Se tu sei innamorata di Giuseppe, ma hai un blocco, non lo puoi superare in un programma di Canale 5 ma forse con l’aiuto di un analista” ha detto la conduttrice, invitando Desdemona a proseguire fuori se vorrà la sua conoscenza ma non di certo nello studio di Uomini e Donne.