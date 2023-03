Il dolce gesto di Federico che stupisce Maria de Filippi: la confessione della conduttrice

E' dolcissimo il regalo che Federico ha pensato per Maria de Filippi nel giorno della sua scelta a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 16 marzo 2023 è andata in onda la scelta di Federico Nicotera che ha lasciato lo studio insieme a Carola. Prima di arrivare al discorso con le parole per Carola e per Alice, Federico ha ringraziato tutte le persone che lavorano nel programma perchè in quasi 7 mesi si è sentito davvero a casa, ha trovato una famiglia speciale. Ha speso bellissime parole per Claudio: “Per me è stato come quel padre che non ho mai avuto” ha detto l’ex tronista a pochi minuti dalla sua scelta. E poi anche un dono speciale per Maria de Filippi. La conduttrice si aspettava un mazzo di fiori ma Federico ha avuto un pensiero diverso per lei. In questi giorni Maria è andata avanti con il suo lavoro, sorridendo e non mostrando la sofferenza. Anche oggi ha cercato di triar fuori il suo miglior sorriso ma è visibile a tutti, che i suoi occhi sono spesso molto lucidi. Federico ha avuto però un dolce pensiero che ha coccolato la conduttrice di Uomini e Donne.

Il gesto di Federico per Maria de Filippi

Niente fiori questa volta, Federico ha fatto infatti entrare nello studio di Uomini e Donne un bel paccone di caramelle al limone, le preferite di Maria de Filippi. La conduttrice ha ringraziato molto Federico e ha anche raccontato un piccolo aneddoto. “Devo dire che sarà felicissima la mia dentista, ogni volta che vado ho una carie proprio nella zona in cui tengo sempre la caramella” ha aggiunto la conduttrice di Canale 5. E anche Federico sembra avere lo stesso problema: “Io ne mangio così tante che ogni volta che faccio le analisi ho tutti i valori sballati”.

Per Federico oggi solo bellissime parole da parte di tutte le persone che lo hanno conosciuto. E anche una sorpresa speciale alla fine della puntata. La sua scelta è stata Carola e la bella bionda gli ha detto di si. Maria ha anche spiegato che c’è una bella notizia per entrambi: si potranno rilassare insieme in un viaggio, organizzato per i primi di aprile. Una crociera per conoscersi meglio e per passare del tempo insieme.