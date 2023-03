Niente botto per Che Dio ci aiuti 7 al finale. Il GF VIP perde 400mila spettatori al giovedì

Nessun boom di ascolti per l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 ma la fiction di Rai 1 vince facile la serata: ecco i dati del 16 marzo 2023

Ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 il 16 marzo 2023, come sarà andata? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi alla prima serata. Dati auditel che ci rivelano che a vincere, nello scontro tra Rai 1 e Canale 5, con l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 e l’ennesima del GF VIP 7 è la fiction con Francesca Chillemi ad avere la meglio. Nessun botto per l’ultima puntata della serie di Rai 1, del resto che gli ascolti fossero in calo da settimane, era sotto gli occhi di tutti e l’addio di Elena Sofia Ricci ha influito molto sugli ascolti non troppo brillanti. Ma visti i numeri della fiction rai di questi ultimi tempi, 4,2 milioni di spettatori davanti alla tv, alla settima stagione, sono certamente dati interessanti. Dati che permetteranno al pubblico di seguire una ottava stagione ( magari si potrebbe pensare di ridurre il numero degli episodi, per non tirare troppo la corda). Niente da fare per il GF VIP che resta comunque indietro: nella serata con la proclamazione della seconda finalista, la media è di 2,4 milioni di spettatori, se ne perdono 400mila rispetto alla serata di lunedì.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto della prima serata del 16 marzo 2023, con tutti i numeri della generalista ( primi nove canali).

Gli ascolti della prima serata del 16 marzo 2023: ecco i dati auditel

L’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 su Rai 1 in onda ieri sera è stata vista da una media di 4.254.000 spettatori pari al 22.7%. Percentuale di share che basta alla fiction con Francesca Chillemi per vincere la serata.

Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.25 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori pari al 19.1% di share.

Su Italia 1 Wonder Woman ha intrattenuto 1.140.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 944.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 890.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 789.000 spettatori con uno share del 5.3%. Nella sfida tra talk questa settimana vince Rete 4.

Su Rai2 The Gentlemen ha interessato 557.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Tv8 Quattro Hotel segna 432.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Nati Stanchi ha raccolto 458 .000 spettatori con il 2.3%.