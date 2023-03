Flop Benedetta Primavera: vince Buongiorno mamma 2 che chiude comunque al ribasso

Ascolti flop per Rai 1 con Benedetta Primavera che non migliora ma cala: vince Buongiorno mamma 2 che chiude comunque al ribasso

Niente da fare per Loretta Goggi con la sua Benedetta Primavera: il pubblico, dopo la curiosità iniziale, ha bocciato il programma di Rai 1 scelto per il venerdì sera. A vincere nella gara agli ascolti del prime time del 17 marzo 2023 è Buongiorno mamma 2. Forte calo anche per la serie di Canale 5 che, rispetto all’esordio, perde almeno 800 mila spettatori, nonostante la concorrenza di Rai 1 sia calata notevolmente. Canale 5 comunque si accontenta, perchè superare i 3 milioni di spettatori è cosa rara, per cui i numeri di Buongiorno mamma sono più che miracolosi e il pubblico ha anche apprezzato molto una fiction che ha avuto nella sua sesta puntata, anche un finale degno che ha convinto i telespettatori. Chi non ha convinto il pubblico è invece stata Loretta Goggi, corsa ai ripari con la seconda puntata di Benedetta Primavera, ma non è bastato. Si cala anche rispetto alla scorsa settimana e i numeri forse, non sono quelli che ci si aspettava da un ritorno così pubblicizzato e tanto atteso. 300mila spettatori in meno rispetto alla scorsa settimana, che non hanno ripiegato su Canale 5, hanno proprio spento la tv.

Gli ascolti del 17 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Su Canale5 l’ultima puntata di Buongiorno, Mamma! 2 è stata vista da una media di 3.011.000 spettatori con uno share del 19%. Chiude al ribasso la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Ma il muro dei 3 milioni di spettatori è stato superato, per cui, missione riuscita.

Benedetta Primavera cala rispetto alla passata settimana e si piazza al secondo posto del podio con una media di 2.603.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.114.000 spettatori (7.7%). IN share, vista anche la lunghezza monstre del programma, vince Rete 4 che batte Italia 1.

Su Italia1 Jack Reacher – Punto di non ritorno ha raccolto 1.320.000 spettatori (7.5%). Sul Nove Fratelli di Crozza interessa 1.143.000 spettatori (6.1%) . Su La7 Propaganda Live raggiunge 814.000 spettatori pari al 5.9%.

Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 957.000 spettatori (4.7%) e N.C.I.S. Hawai’i di 654.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato è seguito da 757.000 spettatori con il 4.2%.Su Tv8 4 Ristoranti segna 395.000 spettatori (2.4%).