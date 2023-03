Marco Liorni apre Italia sì salutando Mauro Coruzzi: un gesto affettuoso

Da Italia sì il doveroso saluto di Marco Liorni a Mauro Coruzzi

Inizia con un velo di tristezza la puntata di Italia sì del 18 marzo 2023, anche se Marco Liorni è fiducioso, dopo le ultime notizie sulle condizioni di salute di Mauro Coruzzi. Forse non tutti lo sanno, ma uno dei protagonisti del programma di Rai 1, ha avuto dei seri problemi di salute. Oggi, per ovvi motivi quindi, Mauro Coruzzi non è stato presente nello studio di Rai 1 ma il primo pensiero di Marco Liorni, è andato proprio a lui. Già in settimana, il conduttore aveva scritto sui social: “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”. E oggi lo ha subito salutato, facendo notare che fa un certo effetto condurre la trasmissione, senza Mauro. L’ultima apparizione in tv di Coruzzi era stata proprio la settimana scorsa negli studi di Rai 1, nessuno si aspettava la notizia dei problemi di salute di martedì.

Il saluto di Italia sì e di Marco Liorni a Mauro Coruzzi

Il conduttore di Rai 1 ha raccontato che Mauro, quando si è sentito male, fortunatamente non era da solo e questo gli ha salvato la vita. Spiega infatti che i medici hanno spiegato che il tempestivo intervento, grazie alla richiesta di aiuto di chi era con lo speaker radiofonico, gli ha salvato la vita. Le conseguenze, potevano essere molto più gravi, in seguito all’ictus ischemico che ha avuto Coruzzi ma per fortuna, come spiega anche Marco Liorni, questa storia ha un lieto fine. “Sapete quanto noi vogliamo bene a Mauro e anche voi gliene volete, so che voi lo apprezzate, è con noi dalla primissima puntata dal 2018 porta sempre la sua intelligenza, la sua cultura e la sua ironia. Io penso che in questo momento la sua ironia lo aiuterà. Io credo che lo aiuterà, io so che ci sta guardando, quindi gli mandiamo un grande abbraccio che ne vale per 100mila” ha detto Marco Liorni salutando il suo amico e collega.