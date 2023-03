Disastro Rai 1 e Canale 5 super flop al mercoledì. vola Chi l’ha visto, Mare Fuori 3 chiude alla grande

Pessimo risultato per La Tv dei 100 e uno che floppa su Canale 5. Male anche Rai 1 mentre vola Federica Sciarelli con il suo Chi l'ha visto

Un mercoledì sera da dimenticare per le ammiraglie: su Rai 1 con il film Brave ragazze si supera a stento la quota di 2 milioni di spettatori. Floppa in modo clamoroso, nella serata del 22 marzo 2023, il programma di Chiambretti che registra una media di ascolti da Italia 1. Con una media di 1,6 milioni di spettatori, il programma incassa un ascolto davvero molto molto basso. E ci si pone una domanda: a parte il contenuto dello show, ma è il caso, che un programma con i bambini protagonisti, dedicato alle famiglie, inizi intorno alle 22 e vada ben oltre la mezzanotte? Probabilmente no. E che sarebbe stato un clamoroso flop, forse, lo si poteva immaginare. Un peccato, perchè in fondo La tv dei 100 e uno è un programma pulito adatto a una rete che vuole anche mostrare altro e non solo il becero trash. Peccato che questa svolta di Piersilvio Berlusconi, lenta ma inesorabile, sia arrivata forse, quando ormai non ci sono molte speranze per la rete. La vera rivoluzione sarebbe quella di chiudere Strisci la notizia alle 21,20. Quando si avrà il coraggio di tornare al passato, con una decisione forte ma che serve a salvare la prima serata, forse sarà troppo tardi.

Le belle notizie arrivano delle altre reti. Chi l’ha visto torna a superare i 2 milioni di spettatori e Rai 3 diventa la seconda rete. Ottimo anche il finale di Mare Fuori 3, l’ultima puntata della fiction registra il migliore dato di questa stagione.

Gli ascolti del 22 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Su Rai 1 il film Brave Ragazze ( una perla poco apprezzata a quanto pare) è stato visto da una media di 2.266.000 telespettatori, share 13.3%. Su Canale 5 la seconda puntata de La tv dei 100 e uno cala in modo clamoroso rispetto alla passata settimana. Il programma di Chiambretti ha registrato un netto di 1.693.000 telespettatori, share 12.6%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? porta a casa 2.050.000 con il 12.9% e si piazza al secondo posto del podio. Su Rai 2 l’ultima puntata della serie Mare Fuori 3 ha ottenuto 1.487.000 telespettatori, share 9.2%. Forse il migliore dato stagionale per la serie di Rai 2.

Su Italia 1 il film Mission: Impossible – Protocollo fantasma ha registrato un netto di 1.075.000 telespettatori, share 6.7%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 540.000 telespettatori, share 4%, mentre su La7 Atlantide ha ottenuto 499.000 telespettatori, share 3.9%. Su Tv8 100% Italia Special ha registrato 241.000 telespettatori, share 2.2%. Su Nove il film Mortdecai è stato visto da 243.000 telespettatori, share 1.4%.