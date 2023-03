La rabbia di Federica Sciarelli per la morte di Raffaele Lioce: vuole risposte che non ci sono

E' furiosa Federica Sciarelli dopo il ritrovamento di Raffaele Lioce in casa sua, sotto i rifiuti: perchè non si è fatto nulla prima?

Cosa sarebbe successo se Chi l’ha visto non si fosse occupato del caso di Raffaele Lioce? Cosa sarebbe successo se i vicini di casa del pensionato, non si fossero preoccupati per lui? E non fossero stati al limite della sopportazione per la puzza, gli animali e il resto? Può un uomo scomparire per mesi e non essere cercato? Può un essere umano essere ritrovato morto, sotto un cumulo di rifiuti nella sua stessa casa, casa in cui almeno in altre due occasioni, le forze dell’ordine erano entrate per cercarlo? Se lo chiede Federica Sciarelli arrabbiata, incredula, ma ce lo chiediamo anche tutti noi, di fronte al destino di Raffaele Lioce. Che fosse in quella casa, i vicini lo dicevano da tempo, da quando avevano notato che la sua porta era rimasta aperta per giorni, da quando avevano sentito a dicembre una puzza insopportabile. Le hanno provate tutte i vicini di Raffaele Lioce, fino a chiedere poi l’intervento di Chi l’ha visto. E coincidenza ha voluto che il giorno dopo, si iniziasse a scavare in quella casa, rimuovendo i rifiuti. Ma neppure la presenza del programma di Rai 3 è servita per accelerare, per comprendere che in quella casa, c’era un cadavere. Dal primo marzo al 17 marzo. Raffaele Lioce è stato ritrovato per caso, dalle persone che avevano il solo compito di svuotare la casa. Quando i giornalisti di Chi l’ha visto chiedono alla persona che ha trovato il cadavere che cosa è successo, l’uomo commenta dicendo che mai avrebbe pensato di trovarsi un cadavere di fronte, perchè nessuno credeva che Raffaelle fosse lì.

Ma dove avrebbe dovuto essere Raffaele, persino le sue stampelle erano davanti alla porta di casa. Se lo chiede sconsolata la Sciarelli, che si chiede anche come sia stato possibile che la scomparsa sia stata denunciata solo dopo un mese che nessuno lo vedeva più in giro. Si chiede se sia stato tracciato e localizzato il suo telefono, che cosa si sia fatto per un uomo che meritava rispetto e aiuto. “Foggia non è terra di nessuno” continua a ripetere la Sciarelli, amareggiata per questa vicenda.

Dopo la morte di Raffaele Lioce la sua casa ancora piena di rifiuti

I vicini di casa di Raffaele sono sotto shock, pensavano che il loro vicino potesse essere in quella casa ma veder portare via il suo cadavere, è stata una esperienza che non dimenticheranno. E purtroppo per loro questo incubo non è ancora finito. Perchè dopo il ritrovamento del cadavere, tutto è ritornato al punto di partenza. Nessuno sta sgombrando quella casa, i rifiuti sono lì, gli oggetti sono lì e nessuno ha ancora pulito l’abitazione in cui per almeno tre mesi, c’è stato un cadavere esposto a tutto. Basterà l’appello della conduttrice di Rai 3, o si farà ancora una volta, finta di nulla?